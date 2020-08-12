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Armand - De Nederlander Is Een Meelzak
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34 views • August 12, 2020
De gemiddelde Nederlander komt niet van zijn of haar stoel.
Ongeveer een halve eeuw geleden was er nog vrijheid, in vergelijking met nu, in Nederland waar de echte wakkere al kon zien dat het mis ging.
Als de gemiddelde Nederlander zou begrijpen wat er in Nederland aan de hand is dan zou er per direct een hevige revolutie uitbreken.
Nog niets over het verleden maar wel het heden, iets met Muilkorven en 1,5 enzo.
Je kunt er op slaan maar in beweging komen ze echt niet.
Armand had zijn tekst al klaar in 1972.
Ongeveer een halve eeuw geleden was er nog vrijheid, in vergelijking met nu, in Nederland waar de echte wakkere al kon zien dat het mis ging.
Als de gemiddelde Nederlander zou begrijpen wat er in Nederland aan de hand is dan zou er per direct een hevige revolutie uitbreken.
Nog niets over het verleden maar wel het heden, iets met Muilkorven en 1,5 enzo.
Je kunt er op slaan maar in beweging komen ze echt niet.
Armand had zijn tekst al klaar in 1972.
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