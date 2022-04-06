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Вред "цифровой школы" доказан, но путинцам плевать
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113 views • April 06, 2022
ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАЯВИЛ О НАУЧНО ДОКАЗАННОМ ВРЕДЕ ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ ОТ «ЦИФРОВОЙ ШКОЛЫ».
ПОРА СВОРАЧИВАТЬ «ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ» ОБРАЗОВАНИЯ, ПОКА НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО!
В середине марта в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему «О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков». Среди прочих выступлений на нем осталась практически незамеченной СМИ и широкой общественностью речь замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.
Не заметили его очень зря – это было одно из немногих публичных признаний высокопоставленного медчиновника в том, что «цифровое обучение» и «электронная школа» несут вред детям, а потому внедрения этих «инноваций» следует максимально избегать. Как мы все хорошо видим по ситуации в школах и нормотворческой деятельности Минпросвета и Минобрнауки, чиновники от образования ныне занимаются прямо противоположным.
ПОРА СВОРАЧИВАТЬ «ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ» ОБРАЗОВАНИЯ, ПОКА НЕ СТАЛО СЛИШКОМ ПОЗДНО!
В середине марта в Госдуме состоялись парламентские слушания на тему «О законодательном обеспечении информационной безопасности детей и подростков». Среди прочих выступлений на нем осталась практически незамеченной СМИ и широкой общественностью речь замминистра здравоохранения РФ Олега Салагая.
Не заметили его очень зря – это было одно из немногих публичных признаний высокопоставленного медчиновника в том, что «цифровое обучение» и «электронная школа» несут вред детям, а потому внедрения этих «инноваций» следует максимально избегать. Как мы все хорошо видим по ситуации в школах и нормотворческой деятельности Минпросвета и Минобрнауки, чиновники от образования ныне занимаются прямо противоположным.
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