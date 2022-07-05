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Yuval Noah Harari - ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ?
NIOLAND
NIOLAND
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17 views • July 05, 2022

Yuval Noah Harari - ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ?


Στο τέλος της ομιλίας του ο παρουσιαστής τον ρώτησε: Η τεχνολογία που αναπτύσσεται θα κάνει όχι μόνο πιο εύκολη τη ζωή μας, αλλά θα δημιουργήσει καινούργιες τάξεις και ταξικούς αγώνες όπως η βιομηχανική επανάσταση. Μπορείς να το αναλύσεις ?


Ο Γιουβάλ Νώε Χαράρι απάντησε: Ναι στην Βιομηχανική επανάσταση, είδαμε την δημιουργία μιας νέας τάξης το αστικό προλεταριάτο. Ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνικοπολιτικής ιστορίας των τελευταίων 200 ετών ασχολήθηκε με αυτή την τάξη και τα νέα προβλήματα και ευκαιρίες.

Τώρα βιώνουμε την δημιουργία μιας νέας τεράστιας τάξης άχρηστων ανθρώπων, ενώ οι υπολογιστές γίνονται καλύτεροι σε περισσότερους τομείς, υπάρχει πιθανότητα ότι εκείνοι θα τα καταφέρουν καλύτερα από εμάς στις περισσότερες δουλειές και θα κάνουν τους ανθρώπους περιττούς.

Τότε το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό ερώτημα του 21ου αιώνα θα είναι: γιατί χρειαζόμαστε τους ανθρώπους ? ή τουλάχιστον γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους?


ΠΗΓΕΣ:

Yuval Noah Harari (Γιουβάλ Νώε Χαράρι) - Ισραηλινός ιστορικός: Ο κόσμος μετά τον κορωνοϊό – Θα θυσιάσουμε την ιδιωτικότητα στη μάχη με την πανδημία;

https://www.iefimerida.gr/stories/gioybal-noe-harari-o-kosmos-meta-ton-koronoio


Γιουβάλ Νώε Χαράρι - Wikipedia

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%AC%CE%BB_%CE%9D%CF%8E%CE%B5_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CE%B9

«Γιατί χρειαζόμαστε τόσους πολλούς ανθρώπους;» - ODYSEE

https://odysee.com/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:2/Why-humans-run-the-world_:4


Why humans run the world | Yuval Noah Harari (YOUTUBE) – 24 06 2015

https://www.youtube.com/watch?v=nzj7Wg4DAbs


Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Yuval Noah Harari in conversation

https://www.youtube.com/watch?v=FjUyZLvFGuw


Conversation between Kyriakos Mitsotakis and Yuval Noah Harari | Athens Democracy Forum 2020

https://www.youtube.com/watch?v=iTnudScH5Lw


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Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND

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