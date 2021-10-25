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Un "live" qui dénonce le fédéral-mondialisto-narcissique, en ce 24 octobre 2021
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30 views • October 25, 2021
C'est par cette douce (mais froide) soirée d'automne que je vous parle en "live" à 6 jours de l'Halloween, soit le 24 octobre 2021.
--
Tout-de-go, je vous annonce que j'ai été reçu pour une entrevue d'un peu moins de 2 heures par Peter B. Cole de Radio Lachine et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à sa chaîne:
https://www.youtube.com/watch?v=i_x_pcXOhjU&;ab_channel=RadioLachine
--
J'explique aussi qu'il faut sortir du piège de la réalité en 2D des écrans de nos ordinateurs, tablettes et smartphones pour "sortir dehors" et prendre l'air du temps de la 3D, de la réalité.
La fiction de la 2D ne nous permet pas de se réaliser pleinement alors la 3D demeure à note portée mais il faut s'y connecter.
D'ailleurs, la connexion au coeur me semble bien plus simple dans la réalité de la 3D.
--
Je vous ai parlé de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough qui considère qu'un refus de consentir aux injections expérimentales-COVID-19 reviendrait à "contrevenir aux conditions d'emploi".
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3028
Du coup, un employeur qui déciderait de montrer la porte à un employé pour cette raison rendrait cette personne inadmissible à l'assurance-emploi.
Cet assaut contre les employés m'apparaît vraiment illégitime, voire, à la limite, illégal dans la mesure où les contributions des employés ont été faites avec des conditions qui ne mentionnaient rien à propos d'une quelconque "obligation vaccinale-COVID".
--
Il y a aussi Justin "manipuli-manipula" Trudeau qui en profite pour relayer son amour du mondialisme et des produits vaccinaux des fabricants pharmaceutiques avec ce tweet complaisant:
https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1452362198651703305
Et ici, où Justin "je suis global" Trudeau qui célèbre l'ONU, au lieu de s'occuper... du CANADA.
https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1452293491816648712
Du gros signalage de vertu entre mondialistes qui se moquent du bétail en se faisant de proverbiaux "high-5" en public, en faisant semblant de le faire "pour les bonnes raisons" (genre, le "bon voisinage" mondialiste), ce qui n'est évidemment pas le cas.
Est-ce que ça vous heurte quand vous voyez de telles dérives mondialisto-narcissiques?
--
Je dénonce également ceux qui signalent leur vertu mondialiste entre-eux en riant de vous, au passage.
Tout ce qu'ils font est à vos dépens et à vos frais.
Incluant leur tweets faussement vertueux.
--
Comme je suis CENSURÉ dans Facebook pour 30 jours, venez me rejoindre dans les autres plateformes:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?t=1770
--
Aidez-moi à éveiller autant de gens que possible en mettant les bons mots sur des situations que nous vivons et subissons, tous.
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = Ton nom et R = Claude
Merci d'être là, avec moi.
--
Publication archivée dans mon forum, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=3035
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Tout-de-go, je vous annonce que j'ai été reçu pour une entrevue d'un peu moins de 2 heures par Peter B. Cole de Radio Lachine et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à sa chaîne:
https://www.youtube.com/watch?v=i_x_pcXOhjU&;ab_channel=RadioLachine
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J'explique aussi qu'il faut sortir du piège de la réalité en 2D des écrans de nos ordinateurs, tablettes et smartphones pour "sortir dehors" et prendre l'air du temps de la 3D, de la réalité.
La fiction de la 2D ne nous permet pas de se réaliser pleinement alors la 3D demeure à note portée mais il faut s'y connecter.
D'ailleurs, la connexion au coeur me semble bien plus simple dans la réalité de la 3D.
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Je vous ai parlé de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough qui considère qu'un refus de consentir aux injections expérimentales-COVID-19 reviendrait à "contrevenir aux conditions d'emploi".
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&;t=3028
Du coup, un employeur qui déciderait de montrer la porte à un employé pour cette raison rendrait cette personne inadmissible à l'assurance-emploi.
Cet assaut contre les employés m'apparaît vraiment illégitime, voire, à la limite, illégal dans la mesure où les contributions des employés ont été faites avec des conditions qui ne mentionnaient rien à propos d'une quelconque "obligation vaccinale-COVID".
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Il y a aussi Justin "manipuli-manipula" Trudeau qui en profite pour relayer son amour du mondialisme et des produits vaccinaux des fabricants pharmaceutiques avec ce tweet complaisant:
https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1452362198651703305
Et ici, où Justin "je suis global" Trudeau qui célèbre l'ONU, au lieu de s'occuper... du CANADA.
https://twitter.com/JustinTrudeau/status/1452293491816648712
Du gros signalage de vertu entre mondialistes qui se moquent du bétail en se faisant de proverbiaux "high-5" en public, en faisant semblant de le faire "pour les bonnes raisons" (genre, le "bon voisinage" mondialiste), ce qui n'est évidemment pas le cas.
Est-ce que ça vous heurte quand vous voyez de telles dérives mondialisto-narcissiques?
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Je dénonce également ceux qui signalent leur vertu mondialiste entre-eux en riant de vous, au passage.
Tout ce qu'ils font est à vos dépens et à vos frais.
Incluant leur tweets faussement vertueux.
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