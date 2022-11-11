Манеры и стильное столичное исполнение Кавер группы 93

Ищете модную кавер-группу, способную ярко исполнить Ваши любимые современные хиты?Особенно когда хочется оживить мероприятие популярными хитами и манерным исполнением с крутым апломбом.

Обратите внимание на нашу! Она уникальна сегодня своими голосами и подобранным сочетанием инструментов для создания зажигательной атмосферы, все гости мероприятия невольно включаются в ритмы и подпевают. А если песня предполагает танцы, то удержать никого не получиться - весь зал будет в двжении! Артисты все свободное время проводят в репетициях, для самого оперативного подхватывания ТОП репертуара, они одни из лучших в своем деле - отличное шоу вам гарантировано!

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Организация мероприятий и праздников

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Event-агентство ANNA LEGENDA

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