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GET CHIPPED 'IT'S COOL' (FOR IDIOTS) REACHES UAE ('DIGITAL IDENTITY' MANICURED 'NAILS')
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355 views • May 03, 2022
================
(world orders review)
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GET CHIPPED 'IT'S COOL' (FOR IDIOTS) REACHES UAE
... with 'DIGITAL IDENTITY' MANICURED 'NAILS'
https://www.bitchute.com/video/Txpqekt5kTtK/ [SHARE]
================
Can't get it in them? Stick it on them for now and use brainwashing to 'play it cool';
they will soon come around to the 'utility of a sub-dermal' implant. Stepping Stones !
================
(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(e) worldordersreview [@] protonmail [dot] com
================
BIRDS DROPPING, BEES GOING, HUMANS NEXT... WITH DEATH WAVES GROWING!
https://www.bitchute.com/video/SCgZ90kAWpYd/
What's the PURPOSE of GLOBAL COV-ID PLANDEMIC + Possible METHODS of PROTECTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/aSm5LlpsWHHa/
5GEEE !!! The PERFECT WEAPON (it is SILENT & it is DEADLY)
https://www.bitchute.com/video/pzPbx64KHtf7/
BUT... I'VE HAD THE VIRUS! vs. 4G / 5G / GRAPHENE SWABS, MASKS, FOOD, WATER; INJECTS
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/wcoVwAPEzb2m/
GRAPHENE'S PURPLE LIGHTS
https://www.bitchute.com/video/G5cpHfO91qvN/
GRAPHENE MIND CONTROL NANO In All Covid Injections /
UK Scientists CONFIRM (wt Dr. Rob Verkerk)
https://www.bitchute.com/video/9ZnPDF7XgMcn/
WAR OF FREQUENCIES
https://www.bitchute.com/video/9mabT0N5b8n2/
AT A FLICK OF A (5G) SWITCH !
HUMAN BEHAVIOUR Can Be ALTERED BY INJECTED GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/doDZfQoIGH1i/
COV-ID GRAPHENE-NANO-PLATFORM DEATH-VAX DELIVERY SYSTEM
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/Nab5SMPfQRSG/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
GRAPHENE & MICRO-TECHNOLOGY Confirmed in ARGENTINA (Covid Vaccinations)
by Research Team / Jan 27 2022 https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ANALYSIS of COVID VAX VIALS & REPORT from ARGENTINA (28 Jan 2022)
[La QuintaColumna / La Bitácora] https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
IDENTIFICATION of MICROTECHNOLOGY in VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
GRAPHENE Oxide MICROTUBES seen under OPTICAL MICROSCOPY
(Dr. Marcelo Dignani) https://www.bitchute.com/video/EnCiTd78KT9b/
NANO-MICRO-TECHNOLOGY (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/
Possible MICROBIOTA in COVID mRNA 'Vaccines' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/Vy4f3YzwQskb/
(Dr. Pablo Campra) FINDING of GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines' [REPORT]
https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/
More 'NANO-ROUTER COMPATIBLE STRUCTURES' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/CcGMKzGrcTS4/
DNA CRYSTALS in COVID Injections (Dr. Pablo Campra; Corona 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/j0XFhTxfxtiP/
'GRAPHENE' IN 'FLU VAX' / NEUROMODULATION / PHOTOLUMINESCENCE
https://www.bitchute.com/video/5kU8fAXas1Ob/
GRAPHENE & MOVING ELEMENTS in CHIROMAS (FLU) VIAL
https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
'PATIENT ENGAGEMENT' NANO INSPECT; Antennae, QCA Cell, NANO-ROUTING
https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/
PFIZER 'VACCINE' VIAL in REAL-TIME OBSERVATION
(Microbubbles; Morgellons) La Quinta Columna
https://www.bitchute.com/video/FhiVEKwFjpmZ/
GRAPHENE MICROBUBBLES [FINALLY EXPLAINED!]
https://www.bitchute.com/video/wvVJ4tA3pCS3/ [SHARE]
PFIZER 'VACCINE' (BLOOD Before & BLOOD After) (Info Vacunas)
[1st Dose @ 7 & 20 Days; 2nd Dose @ 13 Days]
https://www.bitchute.com/video/VH8Onmi87Spj/
Covid GRAPHENE QUANTUM DOTS
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
'VAX-SCENE' VICTIMS' BODIES (PATHOLOGIES NEVER BEFORE SEEN)
https://www.bitchute.com/video/t7rkRFzusy4e/
BLOOD & SERUM [of MOVING OBJECTS; OTHERS...] (uberboff-scope)
https://www.bitchute.com/video/9D5PSNURrZiu/
COVID19 VAXXED (ARE) INFECTED with NANOPARTICLES (BLOOD SAMPLES)
https://www.bitchute.com/video/ZIsHimsKAi9m/
'BLOOD is a VERY SPECIAL FLUID...' [DON'T CONTAMINATE IT... EVER!] (Rudolf Steiner)
https://www.bitchute.com/video/1bXsZq3HfTja/
'FREEDOM IN KNOWING' (ALAN WATT)
https://www.bitchute.com/video/TjmQsQR9ETav/
'MIND THE JAB...' (Artikel7)
https://www.bitchute.com/video/W5GJaiHgc8Ba/
FLIPPING A SWITCH INSIDE the HEAD
https://www.bitchute.com/video/AJdSvaHbnkPh/
PSYCHOTRONICS IS THE AGENDA
https://www.bitchute.com/video/lErZgI2nWbDs/
GRAPHENE ATTACK by GLOBALIST FORCES (5th Column)
https://www.bitchute.com/video/F5PxZIscKPAg/
================
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
(world orders review)
================
GET CHIPPED 'IT'S COOL' (FOR IDIOTS) REACHES UAE
... with 'DIGITAL IDENTITY' MANICURED 'NAILS'
https://www.bitchute.com/video/Txpqekt5kTtK/ [SHARE]
================
Can't get it in them? Stick it on them for now and use brainwashing to 'play it cool';
they will soon come around to the 'utility of a sub-dermal' implant. Stepping Stones !
================
(c) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(e) worldordersreview [@] protonmail [dot] com
================
BIRDS DROPPING, BEES GOING, HUMANS NEXT... WITH DEATH WAVES GROWING!
https://www.bitchute.com/video/SCgZ90kAWpYd/
What's the PURPOSE of GLOBAL COV-ID PLANDEMIC + Possible METHODS of PROTECTION
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/aSm5LlpsWHHa/
5GEEE !!! The PERFECT WEAPON (it is SILENT & it is DEADLY)
https://www.bitchute.com/video/pzPbx64KHtf7/
BUT... I'VE HAD THE VIRUS! vs. 4G / 5G / GRAPHENE SWABS, MASKS, FOOD, WATER; INJECTS
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/wcoVwAPEzb2m/
GRAPHENE'S PURPLE LIGHTS
https://www.bitchute.com/video/G5cpHfO91qvN/
GRAPHENE MIND CONTROL NANO In All Covid Injections /
UK Scientists CONFIRM (wt Dr. Rob Verkerk)
https://www.bitchute.com/video/9ZnPDF7XgMcn/
WAR OF FREQUENCIES
https://www.bitchute.com/video/9mabT0N5b8n2/
AT A FLICK OF A (5G) SWITCH !
HUMAN BEHAVIOUR Can Be ALTERED BY INJECTED GRAPHENE
https://www.bitchute.com/video/doDZfQoIGH1i/
COV-ID GRAPHENE-NANO-PLATFORM DEATH-VAX DELIVERY SYSTEM
(Dr. Ricardo Delgado) https://www.bitchute.com/video/Nab5SMPfQRSG/
COVID 'GRAPHENE NANO VAX'; 'BIO-CONTROL / WEAPON' PLATFORM
(Quinta Columna, ENG. Trans.) https://www.bitchute.com/video/8ED4MavkV5nv/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, SELF-ASSEMBLIES INJECT
(tangentopolis / Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
GRAPHENE & MICRO-TECHNOLOGY Confirmed in ARGENTINA (Covid Vaccinations)
by Research Team / Jan 27 2022 https://www.bitchute.com/video/7RIzkkMrPl4G/
ANALYSIS of COVID VAX VIALS & REPORT from ARGENTINA (28 Jan 2022)
[La QuintaColumna / La Bitácora] https://www.bitchute.com/video/FfSJFxaDHgiA/
IDENTIFICATION of MICROTECHNOLOGY in VACCINE VIALS
Cansino, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm; Sputnik
https://www.bitchute.com/video/rp5ZyrmMLJQv/
GRAPHENE Oxide MICROTUBES seen under OPTICAL MICROSCOPY
(Dr. Marcelo Dignani) https://www.bitchute.com/video/EnCiTd78KT9b/
NANO-MICRO-TECHNOLOGY (UNDECLARED) in NZ Pfizer INJECTIONS
[Leaked Footage, Pt. 1-8] https://www.bitchute.com/video/dusnaQCh0kWp/
Possible MICROBIOTA in COVID mRNA 'Vaccines' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/Vy4f3YzwQskb/
(Dr. Pablo Campra) FINDING of GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines' [REPORT]
https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/
More 'NANO-ROUTER COMPATIBLE STRUCTURES' (Dr. Pablo Campra)
https://www.bitchute.com/video/CcGMKzGrcTS4/
DNA CRYSTALS in COVID Injections (Dr. Pablo Campra; Corona 2 Inspect)
https://www.bitchute.com/video/j0XFhTxfxtiP/
'GRAPHENE' IN 'FLU VAX' / NEUROMODULATION / PHOTOLUMINESCENCE
https://www.bitchute.com/video/5kU8fAXas1Ob/
GRAPHENE & MOVING ELEMENTS in CHIROMAS (FLU) VIAL
https://www.bitchute.com/video/lorJNiI2MG58/
'PATIENT ENGAGEMENT' NANO INSPECT; Antennae, QCA Cell, NANO-ROUTING
https://www.bitchute.com/video/c1KSTqhqKm1n/
PFIZER 'VACCINE' VIAL in REAL-TIME OBSERVATION
(Microbubbles; Morgellons) La Quinta Columna
https://www.bitchute.com/video/FhiVEKwFjpmZ/
GRAPHENE MICROBUBBLES [FINALLY EXPLAINED!]
https://www.bitchute.com/video/wvVJ4tA3pCS3/ [SHARE]
PFIZER 'VACCINE' (BLOOD Before & BLOOD After) (Info Vacunas)
[1st Dose @ 7 & 20 Days; 2nd Dose @ 13 Days]
https://www.bitchute.com/video/VH8Onmi87Spj/
Covid GRAPHENE QUANTUM DOTS
https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/
'VAX-SCENE' VICTIMS' BODIES (PATHOLOGIES NEVER BEFORE SEEN)
https://www.bitchute.com/video/t7rkRFzusy4e/
BLOOD & SERUM [of MOVING OBJECTS; OTHERS...] (uberboff-scope)
https://www.bitchute.com/video/9D5PSNURrZiu/
COVID19 VAXXED (ARE) INFECTED with NANOPARTICLES (BLOOD SAMPLES)
https://www.bitchute.com/video/ZIsHimsKAi9m/
'BLOOD is a VERY SPECIAL FLUID...' [DON'T CONTAMINATE IT... EVER!] (Rudolf Steiner)
https://www.bitchute.com/video/1bXsZq3HfTja/
'FREEDOM IN KNOWING' (ALAN WATT)
https://www.bitchute.com/video/TjmQsQR9ETav/
'MIND THE JAB...' (Artikel7)
https://www.bitchute.com/video/W5GJaiHgc8Ba/
FLIPPING A SWITCH INSIDE the HEAD
https://www.bitchute.com/video/AJdSvaHbnkPh/
PSYCHOTRONICS IS THE AGENDA
https://www.bitchute.com/video/lErZgI2nWbDs/
GRAPHENE ATTACK by GLOBALIST FORCES (5th Column)
https://www.bitchute.com/video/F5PxZIscKPAg/
================
Shared from and subscribe to:
tangentopolis (world orders review)
https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/
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