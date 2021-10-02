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"Vaccins" contre le Covid-19 : la télévision israélienne largue la bombe (VO)
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10 views • October 02, 2021
En VO sous-titrée allemand.
- 94% des personnes infectées de plus de 60 ans sont complètement vaccinées
- A plus de 60 ans peu importe que vous soyez vacciné ou non, vous avez les mêmes chances de contracter la maladie.
- La baisse de l’effet protecteur peut également être observée chez les personnes plus jeunes.
- La « charge virale » chez les personnes vaccinées n’est pas inférieure à celle des personnes non vaccinées.
- Les personnes vaccinées qui ont été infectées peuvent transmettre la maladie de la même manière que les personnes non vaccinées !
Source vidéo : https://resistance-mondiale.com/vaccins-contre-le-covid-19-la-television-israelienne-largue-la-bombe
- 94% des personnes infectées de plus de 60 ans sont complètement vaccinées
- A plus de 60 ans peu importe que vous soyez vacciné ou non, vous avez les mêmes chances de contracter la maladie.
- La baisse de l’effet protecteur peut également être observée chez les personnes plus jeunes.
- La « charge virale » chez les personnes vaccinées n’est pas inférieure à celle des personnes non vaccinées.
- Les personnes vaccinées qui ont été infectées peuvent transmettre la maladie de la même manière que les personnes non vaccinées !
Source vidéo : https://resistance-mondiale.com/vaccins-contre-le-covid-19-la-television-israelienne-largue-la-bombe
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