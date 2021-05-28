ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ

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201 views • May 28, 2021





Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ >



«Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ», περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία.

1. Εγκλήματα κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από αστυνομικά όργανα, εσωτερικό και διεθνές δίκαιο.

2. Η πραγματική νομική διάσταση της επιβολής της χρήσης μάσκας. Στοιχεία που αποδεικνύουν τις κατηγορίες.

3. Η πραγματική νομική διάσταση της απαγόρευσης / περιορισμών, του δικαιώματος της κυκλοφορίας των πολιτών.

4. Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης.

5. Η Μεγάλη απάτη του Covid-19.

6. Ήταν η «πανδημία» προγραμματισμένη ;

7. Πώς χρησιμοποιείται ο Covid για την εφαρμογή της τυραννίας.

8. Επιστημονικές μελέτες για τις μάσκες.

9. Μελέτη του πανεπιστημίου του Stanford για τις μάσκες.

10. Ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τις μάσκες, Οι μάσκες δεν λειτουργούν (Denis G. Rancourt, PhD).

11. Οι μάσκες προκαλούν σοβαρή βλάβη.

12. Γιατί οι μάσκες προσώπου δεν λειτουργούν, Βακτηριακή πνευμονία #1 αιτία θανάτου (John Hardie, BDS, MSc, PhD, FRCDC).

13. Τα Lockdowns δεν ελέγχουν τον Κοροναϊό. Μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, παρέχει αποδείξεις ότι τα lockdowns δεν σταματούν την εξάπλωση του Κοροναϊού.

14. Μελέτη του Stanford σχετικά με τα lockdowns.

15. Βλαβερές συνέπειες των Lockdowns.

16. 20+ επιστήμονες εκθέτουν τα τέστ PCR ως απάτη.

17. Ορολογικές εξετάσεις Point - of – Care.

18. Ανάλυση των δοκιμαστικών ράβδων, από επιφανειακές δοκιμές, στη Δημοκρατία

της Σλοβακίας, η επιβεβαίωση της γενοκτονίας.

19. Εμβόλια κατά του Covid. Γιατί όλα τα εμβόλια κατά του Covid-19, θα πρέπει να

σταματήσουν αμέσως και να ανακληθούν.





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Thank you ! ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΒΙΝΤ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ !!! ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 28-05-2021.Το έγγραφο θα το βρείτε εδώ > https://www.sfagi.gr/covid-19-h-megalh-apath-me-stoixeia-kai-apodeixeis/ «Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ», περιλαμβάνει την παρακάτω θεματολογία.1. Εγκλήματα κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων, από αστυνομικά όργανα, εσωτερικό και διεθνές δίκαιο.2. Η πραγματική νομική διάσταση της επιβολής της χρήσης μάσκας. Στοιχεία που αποδεικνύουν τις κατηγορίες.3. Η πραγματική νομική διάσταση της απαγόρευσης / περιορισμών, του δικαιώματος της κυκλοφορίας των πολιτών.4. Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης.5. Η Μεγάλη απάτη του Covid-19.6. Ήταν η «πανδημία» προγραμματισμένη ;7. Πώς χρησιμοποιείται ο Covid για την εφαρμογή της τυραννίας.8. Επιστημονικές μελέτες για τις μάσκες.9. Μελέτη του πανεπιστημίου του Stanford για τις μάσκες.10. Ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας για τις μάσκες, Οι μάσκες δεν λειτουργούν (Denis G. Rancourt, PhD).11. Οι μάσκες προκαλούν σοβαρή βλάβη.12. Γιατί οι μάσκες προσώπου δεν λειτουργούν, Βακτηριακή πνευμονία #1 αιτία θανάτου (John Hardie, BDS, MSc, PhD, FRCDC).13. Τα Lockdowns δεν ελέγχουν τον Κοροναϊό. Μελέτη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, παρέχει αποδείξεις ότι τα lockdowns δεν σταματούν την εξάπλωση του Κοροναϊού.14. Μελέτη του Stanford σχετικά με τα lockdowns.15. Βλαβερές συνέπειες των Lockdowns.16. 20+ επιστήμονες εκθέτουν τα τέστ PCR ως απάτη.17. Ορολογικές εξετάσεις Point - of – Care.18. Ανάλυση των δοκιμαστικών ράβδων, από επιφανειακές δοκιμές, στη Δημοκρατίατης Σλοβακίας, η επιβεβαίωση της γενοκτονίας.19. Εμβόλια κατά του Covid. Γιατί όλα τα εμβόλια κατά του Covid-19, θα πρέπει νασταματήσουν αμέσως και να ανακληθούν.Επικοινωνία.Τηλ.: +30 2510 600 102Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.Web: https://www.sfagi.gr/ FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/ Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/ Twitter: https://twitter.com/sfagigr (Video)Τα κανάλια μας:Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr Rumble: https://rumble.com/c/c-508644 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1eYnTJhPDGxExgJeCGuQ (Tο Youtube λόγω λογοκρισίας, μπορεί να έχει καταργήσει μερικά ή όλα τα βίντεο μας. Καλό θα είναι να τα βλέπετε από τα άλλα 2 κανάλια, όπως και να προωθείτε τα λίνκ από τα άλλα 2 κανάλια.)Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:Αγαπητοί, φίλες και φίλοι, επειδή η ενημερωτική ιστοσελίδα «ΣΦΑΓΗ – sfagi.gr», είναι ανεξάρτητη, και αντί-συστημική, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν έσοδα, θα εκτιμούσαμε την βοήθειά σας, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, να μας στηρίξετε οικονομικά.Αυτό μπορεί να γίνει μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης χρημάτων απευθείας από την Western Union, μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της κάρτας. Λεπτομέρειες παρακάτω.Paypal: [email protected] Western UnionΑπευθείας μέσω του:Παραλήπτης: Δεμερτζής Ιωάννης.Τραπεζικοί Λογαριασμοί:ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ:IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386SWIFT / BIC: ETHNGRAAΔικαιούχος: Δεμερτζής Ιωάννης.REVOLUT BANKIBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89SWIFT / BIC: REVOGB21Δικαιούχος ENERGY COMMUNICATIONS.Σας ευχαριστούμε !*** English Text. ***Communication.Phone: +30 2510 600 102E-mail: [email protected] Support SFAGI GR.Web: https://www.sfagi.gr/ FaceBook: https://www.facebook.com/sfagi/ Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/ Twitter: https://twitter.com/sfagigr (Video)Watch our other videos on the channels:Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/sfagigr Rumble: https://rumble.com/c/c-508644 YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVv1eYnTJhPDGxExgJeCGuQ (Youtube, due to censorship, may have removed some or all of our videos. It would be good to see them from the other 2 channels, as well as to promote the links from the other 2 channels.)Δεμερτζής Ιωάννης FaceBook:Dear friends, because the news site "SFAGI – sfagi.gr" is independent and anti-systemic, so there is no revenue, we would appreciate your help, if and if you wish, to support us financially.This can be done via paypal or by depositing money directly from Western Union, through your bank account or credit card. Details below.Paypal: [email protected] Western UnionDirect through:Recipient: Demertzis Ioannis.Bank Account:NATIONAL BANK OF GREECE.IBAN: GR47 0110 2150 0000 2157 9755 386SWIFT / BIC: ETHNGRAABeneficiary: Demertzis Ioannis.REVOLUT BANKIBAN:GB09 REVO 0099 6902 1632 89SWIFT / BIC: REVOGB21Beneficiary: ENERGY COMMUNICATIONS.Thank you ! Keywords testscovidplandemicdemertzisapathemvoliamaskes

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