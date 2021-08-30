B.I.G. Interview с Нурболом Абишевым о IPT и Салиномицине

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Эфир Бориса Гринблат с директором онкологической клиники Нурболом Абишевым о возможности проведения Инсулин- потенцированной терапии и препарате Салиномицин, который может использоваться вместо химиотерапии. Вы узнаете о том, кому рекомендовано использовать этот препарат, как он действует, где его приобрести, а также каким образом можно пройти IPT, пока клиника временно не работает. Контакты для связи с Нурболом Абишевым и для покупки препарата Салиномицин +905353975563 [email protected]
Статья о Салиномицине https://medalternativa.info/entry/salinomitsin-protivorakovyj-agent/ Узнать больше о IPT https://medalternativa.info/entry/ipt-himioterapiya/ Страница Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/ Предыдущие выпуски B.I.G. Interview B.I.G. Interview о интегративном патронажном сервисе для онкопациентов https://medalternativa.info/our/servis-dlya-onkopatsientov/ B.I.G. Interview с Романом Лихачевым про питание по Аюрведе https://medalternativa.info/video/page/2/ B.I.G. Interview с нутрициологом Мариной Вилкофф о лектинах https://medalternativa.info/video/b-i-g-interview-s-nutritsiologom/ B.I.G. Interview с хирургом Владиславом Шафалиновым https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-s-hirurgom/ B.I.G. Interview со специалистом по препарату Дайго https://medalternativa.info/our/b-i-g-interview-po-preparatu-dajgo/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. ❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.