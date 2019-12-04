El "feudalismo" hitita // Historia al inicio

El empleo de conceptos tienen un valor primordial a la hora de la comprensión histórica, y en el caso de la historia antigua es más particular puesto que el "préstamo" de conceptos ajenos al periodo se pueden encontrar a lo largo de la extensa producción historiográfica sobre la misma. En el caso de los Hititas y el "feudalismo" en sus relaciones inter-estatales se pueden ver como, con el avance de los estudios hititológicos y el mejor trabajo de conceptos, se fue dando un matiz más "contextualizado", y redireccionó el foco de comprensión sobre esta antigua y (a pesar de todo) enigmática civilización de la Anatolia antigua.