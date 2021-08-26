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Steven Greer - Elismeretlen - Illegálisan Titkosított teljes film magyarul | exopolitika | földönkívüliek
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26 views • August 26, 2021
Steven Greer - Unacknowledged - Illegálisan Titkosított - Elismeretlen film
Steven Greer Sirius (2013) című filmjének kibontása az azt követő Illegálisan Titkosított - Elismeretlen (2017), majd a trilógia beteljesítője, a CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások (2020). Ez az Elismeretlen. A magyarul megjelent könyv címe viszont: Felfedetlen, Magyar Menedék Kiadó gondozásában.
Az amerikai katonai-védelmi-hírszerzési komplexum évtizedek óta futó projektjei között léteznek legálisan titkosított és illegálisan titkosított programok, utóbbiaknak egy még inkább szűkített körét alkotják a különleges hozzáférésű el nem ismert (illegálisan titkosított) projektek (USAPs - Unacknowledged Special Access Programs).
Ezek csak azért fontosak, mert olyan, közpénzen kifizetett tudományos-technikai fejlesztéseket tartanak elzárva nemcsak az Amerikai Egyesült Államok lakossága, hanem bolygónk teljes lakossága elől, melyekkel a (profitábilis) háborúk, az éhezés, a túlnépesedés miatti erőforrás-szűkösség problémája, az egyre növekvő energiaigények problémája mind megoldhatóak lennének.
Egy rendkívül szűk globális magánoligarchia érdekében úgy tartják vissza illegális eszközökkel ezeket a fejlesztési eredményeket, hogy közben azokat a társadalom által finanszírozott költségvetésből elszámoltathatóság nélkül és korlátlanul finanszírozzák.
Mit szólnánk, ha a magyarországi társadalom adóiból összeálló magyar NATO befizetésekből menne ilyen el nem ismert, titkos kutatási-fejlesztési programokba?
////////////////////////
Kapcsolódó filmek David Wilcock-tól és Corey Goode-tól az Above Majestic film magyarul, és az ezt követő filmjük, a Kozmikus Titok.
Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.
Nézd meg a Pénzt ÉS Életet filmet is! Ez az első olyan pénzügyi tényfeltáró film a világ filmtörténelmében, melynek 90%-a megoldásokról, köztük a kiegészítő pénznemekről (helyi pénzekről, pénzrendszer reform lehetőségeiről) szól és látszik, hogy minden háttérműködésről tud az alkotó. Katie Teague "Money and Life" c. filmje méltán a Thrive-val és a Sirius-szal, Greer-Wilcock többi filmjeivel egy szinten említhető, mert olyan hatalmasak az implikációi, hatásai, ha foglalkozunk vele és komolyan vesszük.
Steven Greer Sirius (2013) című filmjének kibontása az azt követő Illegálisan Titkosított - Elismeretlen (2017), majd a trilógia beteljesítője, a CE-5 - Ötödik Típusú Találkozások (2020). Ez az Elismeretlen. A magyarul megjelent könyv címe viszont: Felfedetlen, Magyar Menedék Kiadó gondozásában.
Az amerikai katonai-védelmi-hírszerzési komplexum évtizedek óta futó projektjei között léteznek legálisan titkosított és illegálisan titkosított programok, utóbbiaknak egy még inkább szűkített körét alkotják a különleges hozzáférésű el nem ismert (illegálisan titkosított) projektek (USAPs - Unacknowledged Special Access Programs).
Ezek csak azért fontosak, mert olyan, közpénzen kifizetett tudományos-technikai fejlesztéseket tartanak elzárva nemcsak az Amerikai Egyesült Államok lakossága, hanem bolygónk teljes lakossága elől, melyekkel a (profitábilis) háborúk, az éhezés, a túlnépesedés miatti erőforrás-szűkösség problémája, az egyre növekvő energiaigények problémája mind megoldhatóak lennének.
Egy rendkívül szűk globális magánoligarchia érdekében úgy tartják vissza illegális eszközökkel ezeket a fejlesztési eredményeket, hogy közben azokat a társadalom által finanszírozott költségvetésből elszámoltathatóság nélkül és korlátlanul finanszírozzák.
Mit szólnánk, ha a magyarországi társadalom adóiból összeálló magyar NATO befizetésekből menne ilyen el nem ismert, titkos kutatási-fejlesztési programokba?
////////////////////////
Kapcsolódó filmek David Wilcock-tól és Corey Goode-tól az Above Majestic film magyarul, és az ezt követő filmjük, a Kozmikus Titok.
Ha ezeket megnézed, teljesen képben leszel ufó témában a lényegről, arról, ami igazán számít és hogy mi a megoldás.
Nézd meg a Pénzt ÉS Életet filmet is! Ez az első olyan pénzügyi tényfeltáró film a világ filmtörténelmében, melynek 90%-a megoldásokról, köztük a kiegészítő pénznemekről (helyi pénzekről, pénzrendszer reform lehetőségeiről) szól és látszik, hogy minden háttérműködésről tud az alkotó. Katie Teague "Money and Life" c. filmje méltán a Thrive-val és a Sirius-szal, Greer-Wilcock többi filmjeivel egy szinten említhető, mert olyan hatalmasak az implikációi, hatásai, ha foglalkozunk vele és komolyan vesszük.
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