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DRUG COMPANIES TRIED TO FLOOD THE ENTIRE WORLD WITH DEADLY THALIDOMIDE
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72 views • August 02, 2021
re-post DRUG COMPANIES DEADLY "CONTRIBUTION" TO THE HUMAN RACE
THALIDOMIDE WAS ONE OF THE FIRST NOTABLE INSTANCES OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION THE DRUG COMPANIES HAVE BEEN CREATING SINCE THE INCEPTION OF DRUG COMPANIES
DRUG COMPANIES CAUSING HORRIFIC BIRTH DEFECTS
repost
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
DRUG COMPANIES CAUSING HUMANS TO BE BORN WITH "FLIPPERS" INSTEAD OF HANDS/ARMS
SAME TYPE OF CRIMINALS BEHIND "COVID19" "VACCINE"
A CLAIM THAT Thalidomide BEING REPURPOSED
IN SOME APPLICATIONS IN "STRICT" OVERSIGHT – WHICH APPARENTLY IS NOT "STRICT"
- THAT SOMEHOW NO OTHER DRUG IS AS GREAT
BUT THE FACT IS
- IT NEVER SHOULD HAVE BEEN GIVEN OUT TO THE PUBLIC AT THE TIME AND CIRCUMSTANCES IT WAS
SO DID GATES FIND A WAY TO PUT A FEW DROPS OF THALIDOMIDE IN THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IN THE PART OF THE RECIPE THAT IS "SECRET/TRADE SECRET GUARDED"
THESE EXCERPTS REFER TO ONE FDA INSTANCE IN WHICH IT ACTUALLY TRIED TO PROTECT THE PUBLIC BY NOT APPROVING THALIDOMIDE
AND STILL USING IT TODAY CLAIMING BY ONE ESTIMATE A HUNDRED MORE MUTILATED CHILDREN BORN – THAT COULD BE A MILLION CHILDREN OR MORE BEING MUTILATED BY THE THALIDOMIDE AND BEING COVERED BY LIES OF POLITICIANS AND BUREAUCRATS AND HOMICIDAL DRUG CORPORATIONS
THALIDOMIDE WAS ONE OF THE FIRST NOTABLE INSTANCES OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION THE DRUG COMPANIES HAVE BEEN CREATING SINCE THE INCEPTION OF DRUG COMPANIES
DRUG COMPANIES CAUSING HORRIFIC BIRTH DEFECTS
repost
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government
DRUG COMPANIES CAUSING HUMANS TO BE BORN WITH "FLIPPERS" INSTEAD OF HANDS/ARMS
SAME TYPE OF CRIMINALS BEHIND "COVID19" "VACCINE"
A CLAIM THAT Thalidomide BEING REPURPOSED
IN SOME APPLICATIONS IN "STRICT" OVERSIGHT – WHICH APPARENTLY IS NOT "STRICT"
- THAT SOMEHOW NO OTHER DRUG IS AS GREAT
BUT THE FACT IS
- IT NEVER SHOULD HAVE BEEN GIVEN OUT TO THE PUBLIC AT THE TIME AND CIRCUMSTANCES IT WAS
SO DID GATES FIND A WAY TO PUT A FEW DROPS OF THALIDOMIDE IN THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IN THE PART OF THE RECIPE THAT IS "SECRET/TRADE SECRET GUARDED"
THESE EXCERPTS REFER TO ONE FDA INSTANCE IN WHICH IT ACTUALLY TRIED TO PROTECT THE PUBLIC BY NOT APPROVING THALIDOMIDE
AND STILL USING IT TODAY CLAIMING BY ONE ESTIMATE A HUNDRED MORE MUTILATED CHILDREN BORN – THAT COULD BE A MILLION CHILDREN OR MORE BEING MUTILATED BY THE THALIDOMIDE AND BEING COVERED BY LIES OF POLITICIANS AND BUREAUCRATS AND HOMICIDAL DRUG CORPORATIONS
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