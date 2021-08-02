BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

DRUG COMPANIES TRIED TO FLOOD THE ENTIRE WORLD WITH DEADLY THALIDOMIDE
truth_now
truth_now
80 followers
Follow
1
Share
Report
72 views • August 02, 2021
re-post DRUG COMPANIES DEADLY "CONTRIBUTION" TO THE HUMAN RACE
THALIDOMIDE WAS ONE OF THE FIRST NOTABLE INSTANCES OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION THE DRUG COMPANIES HAVE BEEN CREATING SINCE THE INCEPTION OF DRUG COMPANIES
DRUG COMPANIES CAUSING HORRIFIC BIRTH DEFECTS

repost
https://www.minds.com/research_start_point/
https://gab.com/stop_dirty_government



DRUG COMPANIES CAUSING HUMANS TO BE BORN WITH "FLIPPERS" INSTEAD OF HANDS/ARMS

SAME TYPE OF CRIMINALS BEHIND "COVID19" "VACCINE"

A CLAIM THAT Thalidomide BEING REPURPOSED
IN SOME APPLICATIONS IN "STRICT" OVERSIGHT – WHICH APPARENTLY IS NOT "STRICT"
- THAT SOMEHOW NO OTHER DRUG IS AS GREAT
BUT THE FACT IS
- IT NEVER SHOULD HAVE BEEN GIVEN OUT TO THE PUBLIC AT THE TIME AND CIRCUMSTANCES IT WAS
SO DID GATES FIND A WAY TO PUT A FEW DROPS OF THALIDOMIDE IN THE POISON BEING CALLED "VACCINE" IN THE PART OF THE RECIPE THAT IS "SECRET/TRADE SECRET GUARDED"
THESE EXCERPTS REFER TO ONE FDA INSTANCE IN WHICH IT ACTUALLY TRIED TO PROTECT THE PUBLIC BY NOT APPROVING THALIDOMIDE
AND STILL USING IT TODAY CLAIMING BY ONE ESTIMATE A HUNDRED MORE MUTILATED CHILDREN BORN – THAT COULD BE A MILLION CHILDREN OR MORE BEING MUTILATED BY THE THALIDOMIDE AND BEING COVERED BY LIES OF POLITICIANS AND BUREAUCRATS AND HOMICIDAL DRUG CORPORATIONS
Keywords
dangerous medicinepigscriminalsdeadly drugs
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
After-Dinner Habits May Help Steady Overnight Blood Sugar

After-Dinner Habits May Help Steady Overnight Blood Sugar

Coco Somers
Study Finds Seven-Day Fasting Triggers Widespread Molecular Changes After About Three Days

Study Finds Seven-Day Fasting Triggers Widespread Molecular Changes After About Three Days

Coco Somers
Walnuts in the morning: The breakfast addition that sharpens memory and reaction time

Walnuts in the morning: The breakfast addition that sharpens memory and reaction time

Willow Tohi
Dietitian Identifies Five Fruits for Energy Boost

Dietitian Identifies Five Fruits for Energy Boost

Iva Greene
Nurse Alleges Stillbirth Surge at Fresno Hospital After COVID-19 Vaccine Rollout

Nurse Alleges Stillbirth Surge at Fresno Hospital After COVID-19 Vaccine Rollout

Morgan S. Verity
U.S. officials probe Russian lab death amid questions about bioweapons history

U.S. officials probe Russian lab death amid questions about bioweapons history

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy