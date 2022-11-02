Sodom und Gomorrah IsReal: Jugend verdient gesunde Rebellion - German Audio

Die arme Mehrheit der Menschheit verdient Gerechtigkeit



Ron Wyatt entdeckte die wahre Stätte von Sodom und Gomorra wieder, was auch vom römischen Historiker Josephus bestätigt wird. Aber das steht im Gegensatz zu dem, was fast alle Seminare lehren!? Warum wird dieses Juwel der Geschichte versteckt? Ron Wyatt machte viele andere großartige Entdeckungen als selbstfinanzierter Archäologe (Amateur). Gott wirkt durch die Niedrigen und Demütigen, um Seine Herrlichkeit zu teilen und mehr Menschen zu helfen. Gott segne und gebe es weiter, im Namen Christi!

Kostenloser Audio-Bibel-Download in über 500 Sprachen: https://faithcomesbyhearing.com

Thamudische Inschriften bei Jebel el Lawz wurden übersetzt und beschreiben ein GESCHMOLZENES KALB! Sie befinden sich neben der Menora, die Dr. Kim entdeckt hat.

http://www.ancient-hebrew.org/media_menorah.html

SODOM & GOMORRAH: Wyatt Museum

https://wyattmuseum.com/discovering/sodom-gomorrah

Sodom und Gomorrah – Die Städte der Ebene – Asche und Schwefel erinnern an das feurige Ereignis

https://www.arkdiscovery.com/sodom_&_gomorrah.htm

"Berg Sinai in Arabien" Galater 4:25

https://www.arkdiscovery.com/mt__sinai_found.htm

Reisen in Saudi-Arabien zum Berg Sinai und andere Seiten: www.arkdiscovery.com/travel.htm

Kairo nach Nuweiba: https://www.youtube.com/watch?v=Q7YmCSPNB9I&feature=emb_logo

Nuweiba nach Arabien: https://www.youtube.com/watch?v=3yKsPZqwnmE

Split Rock und Elim: https://www .youtube.com/watch?v=s17LCxUriQ4

Berg Sinai und goldener Kalbsaltar: https://www.youtube.com/watch?v=IMmaKzOsNks

PatternsOfEvidence.com hat ihren Red Sea Miracle II-Film über die Überquerung des Roten Meeres – Mt. Sinai veröffentlicht, der als nächstes kommt und Jebel el Lawz zeigen wird

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