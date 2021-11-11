Δρ David MARTIN: "Η MODERNA γεννήθηκε από μια επιχορήγηση για να ξαναγράψει το ανθρώπινο γονιδίωμα”

Δίκτυο Ελληνισμού 367 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

151 views • November 11, 2021





Στο βίντεο, η ομιλία του Δρ David Martin στο "WeCANact Liberty Conference" που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2021 στο Salt Lake City της Γιούτα.-



-------------------------------------------------------------

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βραβείο ΝΟΜΠΕΛ Jennifer DOUDNA: Το CRISPR είναι μια τεχνολογία για να ξαναγράψουμε τον "κώδικα ζωής"



;mrefc=22

-------------------------------------------------------------



Στη Διάσκεψη της Ελευθερίας συμμετείχαν πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ομιλητές, όπως ο στρατηγός Michael Flynn, ο Dr. Simone Gold of America's Front Line Doctors, η γερουσιαστής Wendy Rogers από την Αριζόνα, ο Dr. Rashid Buttar, ο Dr. Peter McCullough.



Ο Δρ Μάρτιν εκθέτει το όραμά του για το πώς το Covid 19 είναι στην πραγματικότητα μια από καιρό σχεδιασμένη επιχείρηση γενοκτονίας.



Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία του και στο τέλος πηγές σημαντικές !



------------------------



Νούμερο ένα: δεν υπάρχει κορωνοϊός SARS.



Νούμερο δύο: υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που χρηματοδοτήθηκε το 1999 από τον Anthony Fauci.



Κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Πανεπιστήμιο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας το 2002. Ήταν ένας ανασυνδυασμένος κορωνοϊός που είχε το ακόλουθο πρωτόκολλο: ήταν στην πραγματικότητα ένα βιολογικό όπλο που δημιουργήθηκε από την NIAID για αυτή ακριβώς τη στιγμή.



Νούμερο τρία: δεν υπάρχει Covid 19. Υπάρχει μια ασθένεια που μοιάζει με γρίπη.



Και αυτή η ασθένεια που μοιάζει με τη γρίπη υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και θα υπάρχει για πολύ καιρό. Όταν ο ΠΟΥ επινόησε τον ορισμό του Covid 19, ήταν η πρώτη ασθένεια στην ανθρώπινη ιστορία που δεν είχε κλινική διάγνωση. Καμία. Διαγιγνώσκεται από επιτροπή και συμπτώματα. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσουμε τον όρο «ασυμπτωματικός φορέας», που δεν υπάρχει. Είσαι υγιής. Αυτός είσαι. Γιατί είσαι άνθρωπος. Αυτό είναι. Δεν είσαι ασυμπτωματικός φορέας καμίας ανοησίας τους. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα τους.



Και το τέταρτο και πιο σημαντικό: δεν υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που εγχέεται, που έχει σχεδιαστεί ...



Αυτό είναι από το 2015: Ο Peter Daszak, ο ίδιος άνθρωπος που είναι τα πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος της Γουχάν και αφεντικό για λογαριασμό του Anthony Fauci, ο ίδιος άνθρωπος που παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ με αναθέσεις έρευνας σε εξωτερικούς συνεργάτες, εκτός από το UNC Chapel Hill, το οποίο συνέχισε να προωθεί νόμιμα επειδή έλαβε εξαίρεση από τον Anthony Fauci από το μορατόριουμ.



2015. Δηλώθηκε δημόσια η συνωμοσία της εγχώριας τρομοκρατίας.



Αυτή είναι η παραδοχή 5 αδικημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ... και ούτε ένας κυβερνήτης, ούτε ένα μέλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ούτε ένας εισαγγελέας των ΗΠΑ, ούτε ένας γενικός εισαγγελέας, ούτε ένας εκλεγμένος αξιωματούχος σε αυτή τη χώρα θα επιτρέψει στην πραγματικότητα να γραφτεί αυτό το απόσπασμα στα πρακτικά.

2019, στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ... Ο ΠΟΥ στην παγκόσμια επιτροπή παρακολούθησης και ετοιμότητας, συγκεντρώθηκε και είπε ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια προσομοίωση της απελευθέρωσης ενός παθογόνου του αναπνευστικού, που θα διαρκούσε από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2020. Μια παγκόσμια εκστρατεία.



Την επομένη της δημοσίευσης αυτού του εγγράφου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ... και θέλω να διαβάσετε τι περιέχει αυτό το εκτελεστικό διάταγμα. Αυτή η πλατφόρμα τεχνολογίας εμβολίων περιλαμβάνει DNA, MRNA, σωματίδια που μοιάζουν με ιούς (VLPs), εμβόλια που βασίζονται σε φορείς και αυτοσυναρμολογούμενα νανοσωματίδια.



Την επόμενη μέρα οι Κινέζοι, το NIAID και το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, σε μια εγκληματική συνωμοσία, με οδηγίες αλληλένδετες με την κομπίνα, δήλωσαν ότι κηρύσσουν τον πόλεμο στον κόσμο.



Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα όπου ουσιαστικά έδινε την εντολή να απελευθερωθεί μια τοξίνη στο κοινό. Ακριβώς εκεί, είναι στη δική του εκτελεστική εντολή.



Για όσους από εσάς ακούτε, υπάρχουν πάνω από 4.000 ... ακούστε, πάνω από 4.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που προέρχονται από έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και σύμφωνα με τον νόμο Bayh-Dole, τα δικαιώματα αυτών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς και τα οικονομικά συμφέροντα από τους οργανισμούς που έλαβαν τις επιχορηγήσεις. Το καταλάβατε;

ΠΗΓΕΣ:



David Martin Continental Congress

https://www.scribd.com/document/537867133/David-Martin-Continential-Congress#from_embed



The Fauci/COVID-19 Dossier

https://www.covidtruths.co.uk/wp-content/uploads/2021/04/The-FauciCOVID-19-Dossier2532.pdf Δρ David MARTIN: "Η MODERNA γεννήθηκε από μια επιχορήγηση για να ξαναγράψει το ανθρώπινο γονιδίωμα με ένα γεγονός μετά την εξάλειψη"Στο βίντεο, η ομιλία του Δρ David Martin στο "WeCANact Liberty Conference" που πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2021 στο Salt Lake City της Γιούτα.--------------------------------------------------------------ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:Βραβείο ΝΟΜΠΕΛ Jennifer DOUDNA: Το CRISPR είναι μια τεχνολογία για να ξαναγράψουμε τον "κώδικα ζωής" https://rumble.com/voty2h--jennifer-doudna-crispr-.html?mref=6zof& ;mrefc=22-------------------------------------------------------------Στη Διάσκεψη της Ελευθερίας συμμετείχαν πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ομιλητές, όπως ο στρατηγός Michael Flynn, ο Dr. Simone Gold of America's Front Line Doctors, η γερουσιαστής Wendy Rogers από την Αριζόνα, ο Dr. Rashid Buttar, ο Dr. Peter McCullough.Ο Δρ Μάρτιν εκθέτει το όραμά του για το πώς το Covid 19 είναι στην πραγματικότητα μια από καιρό σχεδιασμένη επιχείρηση γενοκτονίας.Παρακάτω ακολουθούν αποσπάσματα από την ομιλία του και στο τέλος πηγές σημαντικές !------------------------Νούμερο ένα: δεν υπάρχει κορωνοϊός SARS.Νούμερο δύο: υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που χρηματοδοτήθηκε το 1999 από τον Anthony Fauci.Κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από το Πανεπιστήμιο Chapel Hill της Βόρειας Καρολίνας το 2002. Ήταν ένας ανασυνδυασμένος κορωνοϊός που είχε το ακόλουθο πρωτόκολλο: ήταν στην πραγματικότητα ένα βιολογικό όπλο που δημιουργήθηκε από την NIAID για αυτή ακριβώς τη στιγμή.Νούμερο τρία: δεν υπάρχει Covid 19. Υπάρχει μια ασθένεια που μοιάζει με γρίπη.Και αυτή η ασθένεια που μοιάζει με τη γρίπη υπάρχει εδώ και πολύ καιρό και θα υπάρχει για πολύ καιρό. Όταν ο ΠΟΥ επινόησε τον ορισμό του Covid 19, ήταν η πρώτη ασθένεια στην ανθρώπινη ιστορία που δεν είχε κλινική διάγνωση. Καμία. Διαγιγνώσκεται από επιτροπή και συμπτώματα. Γιατί έπρεπε να δημιουργήσουμε τον όρο «ασυμπτωματικός φορέας», που δεν υπάρχει. Είσαι υγιής. Αυτός είσαι. Γιατί είσαι άνθρωπος. Αυτό είναι. Δεν είσαι ασυμπτωματικός φορέας καμίας ανοησίας τους. Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη γλώσσα τους.Και το τέταρτο και πιο σημαντικό: δεν υπάρχει εμβόλιο. Υπάρχει ένα βιολογικό όπλο που εγχέεται, που έχει σχεδιαστεί ...Αυτό είναι από το 2015: Ο Peter Daszak, ο ίδιος άνθρωπος που είναι τα πλυντήριο ξεπλύματος μαύρου χρήματος της Γουχάν και αφεντικό για λογαριασμό του Anthony Fauci, ο ίδιος άνθρωπος που παραβίασε τη νομοθεσία των ΗΠΑ με αναθέσεις έρευνας σε εξωτερικούς συνεργάτες, εκτός από το UNC Chapel Hill, το οποίο συνέχισε να προωθεί νόμιμα επειδή έλαβε εξαίρεση από τον Anthony Fauci από το μορατόριουμ.2015. Δηλώθηκε δημόσια η συνωμοσία της εγχώριας τρομοκρατίας.Αυτή είναι η παραδοχή 5 αδικημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες ... και ούτε ένας κυβερνήτης, ούτε ένα μέλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ούτε ένας εισαγγελέας των ΗΠΑ, ούτε ένας γενικός εισαγγελέας, ούτε ένας εκλεγμένος αξιωματούχος σε αυτή τη χώρα θα επιτρέψει στην πραγματικότητα να γραφτεί αυτό το απόσπασμα στα πρακτικά.2019, στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 ... Ο ΠΟΥ στην παγκόσμια επιτροπή παρακολούθησης και ετοιμότητας, συγκεντρώθηκε και είπε ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια προσομοίωση της απελευθέρωσης ενός παθογόνου του αναπνευστικού, που θα διαρκούσε από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2020. Μια παγκόσμια εκστρατεία.Την επομένη της δημοσίευσης αυτού του εγγράφου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα ... και θέλω να διαβάσετε τι περιέχει αυτό το εκτελεστικό διάταγμα. Αυτή η πλατφόρμα τεχνολογίας εμβολίων περιλαμβάνει DNA, MRNA, σωματίδια που μοιάζουν με ιούς (VLPs), εμβόλια που βασίζονται σε φορείς και αυτοσυναρμολογούμενα νανοσωματίδια.Την επόμενη μέρα οι Κινέζοι, το NIAID και το Ίδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, σε μια εγκληματική συνωμοσία, με οδηγίες αλληλένδετες με την κομπίνα, δήλωσαν ότι κηρύσσουν τον πόλεμο στον κόσμο.Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα όπου ουσιαστικά έδινε την εντολή να απελευθερωθεί μια τοξίνη στο κοινό. Ακριβώς εκεί, είναι στη δική του εκτελεστική εντολή.Για όσους από εσάς ακούτε, υπάρχουν πάνω από 4.000 ... ακούστε, πάνω από 4.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας που προέρχονται από έρευνα που χρηματοδοτήθηκε από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. και σύμφωνα με τον νόμο Bayh-Dole, τα δικαιώματα αυτών των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ανήκουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς και τα οικονομικά συμφέροντα από τους οργανισμούς που έλαβαν τις επιχορηγήσεις. Το καταλάβατε;ΠΗΓΕΣ:David Martin Continental CongressThe Fauci/COVID-19 Dossier Keywords vaccinesdeathemvolioparenergies

Show More