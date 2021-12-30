[VF] James Corbett Report : L’avenir des vaccins

« Si les Gates, les Faucis et les représentants de l'establishment médical international parviennent à leurs fins, la vie ne reviendra pas à la normale tant que la planète entière ne sera pas vaccinée contre le SRAS-CoV-2.Ce que beaucoup ne comprennent pas encore, cependant, c'est que les vaccins en cours de développement pour le SRAS-Cov-2 sont différents de tous les vaccins qui ont été utilisés sur la population humaine auparavant.Et, aussi radicalement différents que ces vaccins puissent paraître, ils ne représentent que le tout début d'une transformation complète de la technologie des vaccins qui a lieu actuellement dans les laboratoires de recherche de la planète. »Un reportage exceptionnel, à ne pas manquer !Transcription de la vidéo (anglais) :Source :Source de la vidéo originale :=========================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :