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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 55. Читает Автор. https://youtu.be/wUgqBOHmS8Q
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Значит, всё предопределено? 144 тысячи будут спасены, а остальное человечество? Нет шансов?
02:47 — С кого же будут энергию качать эти низкочастотные, если людей уничтожат?
03:33 — Если триста лет назад тёмные рептилии в своих лабораториях сделали клонов и заселили их среди живых, то как их разпознать? Можно ли будет их уничтожить?
06:26 — Что ждёт после Преображения жителям того мира, который находится ниже поверхности подкупольной Земли? Нужен ли им кармический опыт и преображение сознания?
09:25 — Как создать в своей жизни такую параллельную реальность, где не будет места ни жиже, ни войне, ни другим бедствиям?
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).
Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-55
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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