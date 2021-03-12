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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ , Κουσκούση και Σπύρου...💥
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Σχόλια και κριτική του δημοσιογράφου Λοουκά Κίνια από την Αυστραλία, για την εκπομπή της Κουσκούση με τον συνταγματολόγο Β.Σπύρου, και αναφορά στην δράση του Π. Αποστολόπουλου, την εφαρμογή του άρθρου 120 και τον πόλεμο στην Κρήτη..
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ
https://www.facebook.com/groups/689131881894376
Alexandra Dimitriou 28 Ιανουαρίου ·
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ Α12Ο ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ . ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΥΣ ΦΙΛΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ . ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ . ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ . ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ . ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΔΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΠΕΝΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ....ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΩ . ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΓΕΡΑ!!!!!!!!!!!
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΑΣ!!!!!
ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Α120Σ
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Alexandra Dimitriou 28 Ιανουαρίου ·
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ Α12Ο ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ . ΜΟΙΡΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΥΣ ΦΙΛΕΣ ΣΑΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ . ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ . ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ . ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ . ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΜΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΔΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ. ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ. ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗΝ ΠΕΝΑ. ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟΙ. ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ....ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΩ . ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΓΕΡΑ!!!!!!!!!!!
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