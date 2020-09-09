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Cannabis Financial Market Update
The Talking Hedge
The Talking Hedge
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26 views • September 09, 2020
Show Notes:
Cannabis companies secure fresh funding deals as investors wade back into capital markets
https://mjbizdaily.com/cannabis-companies-secure-fresh-funding-as-investors-return-to-capital-markets/
Cannabis Stock Gainers And Losers From September 4, 2020
https://www.benzinga.com/markets/cannabis/20/09/17391832/cannabis-stock-gainers-and-losers-from-september-4-2020
Cannabis Short Sellers Earn Another $402M In Profits So Far In 2020
https://www.benzinga.com/analyst-ratings/analyst-color/20/08/17173791/cannabis-short-sellers-earn-another-402m-in-profits-so-far-in-2020
Cannabis Producer Cronos Plunges On $107M Loss, Says Pricing Pressures Drove Write-Downs
https://www.benzinga.com/markets/cannabis/20/08/16969683/cannabis-producer-cronos-plunges-on-107m-loss-says-pricing-pressures-drove-write-downs

Host:
Josh Kincaid, Capital Markets Analyst & host of your cannabis business podcast.
https://www.linkedin.com/in/joshkincaid/

Episode 523 of The Talking Hedge:
Your Cannabis Business Podcast.
​Covering cannabis products, reviews business news, interviews, investments, events, and more.
https://www.theTalkingHedgepodcast.com

Music Info:
Song: Dark Trap Beats Hard Rap Instrumental | Gang | 2018Artist: LuxrayBeats

Keywords:
Hemp News, Weed News, Cannabis News, Marijuana News, Cannabis Business, Marijuana Business, Cannabis Industry News, Marijuana Industry News, Weed News 420, Talking Hedge Podcast, Cannabis Podcast, Marijuana Podcast, Business Podcast, CBD podcast, THC podcast, Cannabis Pitch Deck, Marijuana Pitch Deck, Marijuana Investment Deck, Cannabis Investment Deck, Cannabis Compliance, Cannabis Data, Cannabis Banking, Cannabis Investment, Pot Stocks, Cannabis Stocks, Weed Stocks, Marijuana Stocks, Cannabis Data, Marijuana Data, Cannabis Analytics, Marijuana Analytics, Cannabis Sales Data, Marijuana Sales Data

Josh is not an investment adviser. The Talking Hedge is long gold and silver. Listeners should always speak to their personal financial advisers.
Keywords
cannabispodcastfinance
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