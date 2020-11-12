Proroctwo 131. JA, JAHWEH (BÓG), powołałem Donalda Trumpa na ten czas i tę godzinę! Amightywind

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285 views • November 12, 2020



Jeżeli pragniesz przyjąć JAHUSZUA HA MASZIJACH, to wypowiedz modlitwę o Zbawienie:





Komentarz Apostoł Prorok Eliszewy: Prorokowałam w 2016, że Donald J. Trump zostanie prezydentem, i spełniło się to. W ostatnich dniach Donald Trump przemówił i powiedział, że my wszyscy 'potrzebujemy pomocy od SZEFA' - on wyznał przed całym światem, kto jest najsłynniejszą OSOBĄ na świecie. Powiedział, że 'NAJSŁYNNIEJSZYM na całym świecie jest JEZUS CHRYSTUS!'

"jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę." - 2 Kronik 7:14

"Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. " - Mateusza 10:32



On nie obawiał się wyznać JAHUSZUA przed tysiącami ludzi na jego wiecu oraz milionami oglądającymi go na całym świecie. Prezydent Trump jest chrześcijaninem-niemowlęciem, który wciąż uczy się o tym, co jest Święte i podoba się JAHUSZUA, a co nie. Proszę, dalej utrzymujcie Prezydenta Trumpa w waszych sprawiedliwych, Świętych modlitwach o ochronę. Proszę, udajcie się osobiście i głosujcie na kolor czerwony, na Trumpa! Albowiem on jest powołany i wyznaczony na ten czas przez ABBA JAHWEH. Głosowanie na innego byłoby jak głosowanie na szatana.

A więc proszę, jednoczcie się z nami w modlitwach o Prezydenta Trumpa, aby wygrał te wybory. Jeżeli żyjecie poza Ameryką, to proszę, módlcie się i oddajcie swój głos w Niebie na Prezydenta Donalda J. Trumpa, albowiem modlitwy sprawiedliwych mają wielką moc, w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, Amen! Módlcie się przeciwko złym, którzy próbowaliby fałszować system do głosowania, aby odebrać mu jego głosy - módlcie się, aby wszelkie ich nikczemne plany rozpadły się w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, oraz o ochronę Prezydenta Trumpa i jego głosów. Odwiedź stronę główną www.amightywind.com oraz www.amightywind-proroctwa.com & www.amightywind.pl (w jęz. polskim).Jeżeli pragniesz przyjąć JAHUSZUA HA MASZIJACH, to wypowiedz modlitwę o Zbawienie: https://www.youtube.com/watch?v=uS7tY... Komentarz Apostoł Prorok Eliszewy: Prorokowałam w 2016, że Donald J. Trump zostanie prezydentem, i spełniło się to. W ostatnich dniach Donald Trump przemówił i powiedział, że my wszyscy 'potrzebujemy pomocy od SZEFA' - on wyznał przed całym światem, kto jest najsłynniejszą OSOBĄ na świecie. Powiedział, że 'NAJSŁYNNIEJSZYM na całym świecie jest JEZUS CHRYSTUS!'"jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę." - 2 Kronik 7:14"Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. " - Mateusza 10:32On nie obawiał się wyznać JAHUSZUA przed tysiącami ludzi na jego wiecu oraz milionami oglądającymi go na całym świecie. Prezydent Trump jest chrześcijaninem-niemowlęciem, który wciąż uczy się o tym, co jest Święte i podoba się JAHUSZUA, a co nie. Proszę, dalej utrzymujcie Prezydenta Trumpa w waszych sprawiedliwych, Świętych modlitwach o ochronę. Proszę, udajcie się osobiście i głosujcie na kolor czerwony, na Trumpa! Albowiem on jest powołany i wyznaczony na ten czas przez ABBA JAHWEH. Głosowanie na innego byłoby jak głosowanie na szatana.A więc proszę, jednoczcie się z nami w modlitwach o Prezydenta Trumpa, aby wygrał te wybory. Jeżeli żyjecie poza Ameryką, to proszę, módlcie się i oddajcie swój głos w Niebie na Prezydenta Donalda J. Trumpa, albowiem modlitwy sprawiedliwych mają wielką moc, w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, Amen! Módlcie się przeciwko złym, którzy próbowaliby fałszować system do głosowania, aby odebrać mu jego głosy - módlcie się, aby wszelkie ich nikczemne plany rozpadły się w Imieniu JAHUSZUA HA MASZIJACH, oraz o ochronę Prezydenta Trumpa i jego głosów. Keywords politicsspiritualsocial

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