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Wappie Ronnie Boy bedreigt wederom Videre!
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149 views • August 28, 2021
Wappie Ronnie Boy, het vriendje van asogekkie Marijke de Jong is niet onder de indruk van ons en belooft ons een pak slaag, want we hebben niet geluisterd! Wel 2 1/2 pak schoen krijgen we in ons gezicht en ‘die ene met dat pistooltje’ is helemaal de Sjaak want ome Ron is totaal niet onder de indruk van een pistooltje.
Gekkie Ron denkt in al zijn domheid dat ‘die ene met dat pistooltje’ dus echt onze Messias MahiMahi is en dat komt weer door de compleet gestoorde livedingessen van crackhoofd en wietoliedealer Chrisje Folgers die weer bevriend is met asogekkie Marijke de Jong die dan weer het vriendinnetje is van deze mafkees Ron Schonfeld. Volgt u het nog?
Gekkie Ron gaat ons letterlijk ‘in de kont neuken’, met een bezem welteverstaan. Hey Ron, Voorlopig ben je heel Nederland al doorgereisd en heb je alleen maar bij mensen aan de deur gestaan die echt niks, nul met Videre te maken hebben. Wij lachen en zien je sukkel! Met je bezem en je pak schoen! Kom dan!
Gekkie Ron denkt in al zijn domheid dat ‘die ene met dat pistooltje’ dus echt onze Messias MahiMahi is en dat komt weer door de compleet gestoorde livedingessen van crackhoofd en wietoliedealer Chrisje Folgers die weer bevriend is met asogekkie Marijke de Jong die dan weer het vriendinnetje is van deze mafkees Ron Schonfeld. Volgt u het nog?
Gekkie Ron gaat ons letterlijk ‘in de kont neuken’, met een bezem welteverstaan. Hey Ron, Voorlopig ben je heel Nederland al doorgereisd en heb je alleen maar bij mensen aan de deur gestaan die echt niks, nul met Videre te maken hebben. Wij lachen en zien je sukkel! Met je bezem en je pak schoen! Kom dan!
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