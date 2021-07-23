Alas for us! Alas for those who remain indifferent and do not warn people !!!! Mengele is back again!

Posted 23January2021 G-D "אוי ואבוי לנו! אוי ואבוי למי שנשאר אדיש ולא מזהיר אנשים !!!! מנגלה חוזר שוב! גלית דורית""You will not stand on the blood of a neighbor !!!""לא תעמוד על דם רעך!!!"covid-19 Vaccine, Pregnancy, Vaccine Deaths, miscarriage,עדכונים חשובים_________________________________ספר התשובה – איך חוזרים בתשובה________________________________אנא לא לצפות בשבת - שמור את העיניים - עבור לטכנולוגיה כשרה________________________________עשר זכירות - חובה לומר כל יוםhttps://dd33345e-2fb3-4fc1-998c-3584e...________________________________תפילה למציאת זיווג________________________________חלק מהנושאים בערוץ: מה קורה בעולם, מסרים מהאוטיסטים, גוג ומגוג, משיח, אחרית הימים, galit dorit, שיחות מוסר, חיזוק, שלום בית, ניברו, פלאנט איקס, קורונה, אוטיסטים, גיל ברוסארד, כוכב, סדר עולם, קרינה, שעון חכם, תורת הקבלה, שלום בית, חינוך ילדים, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות תפילה, דף היומי, אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג, נבואות, חלומות, פרשת שבוע, חגי ישראל, סוד האותיות, תורה ומדע, אמונה וביטחון, אמונה, מעלת התפילה, מעלת השבת, שמירת הברית, חיזוק בצניעות, גלגולי נשמות, מוות קליני, שם האדם, מוסר, סיפורי צדיקים, תנך, חסידות, סיפורים של חוזרים בתשובה, חיזוק באמונה בהשם, הוכחות למציאות הקב"ה, תיקון המידות, יהדות, איסור פאות , AMERICAN, USA, sheitels ,5G, microchip, chips, RFID, sweden, WIGS ,חדשות, "סדר עולם", כוכב ניבירו, "פלאנט איקס" "שיעור תורה" תורה שבת "הרב מוצפי" , קבלה, ארץ, חיבוט הקבר, סינים אוכלים עטלפים, ביאת המשיח, המשיח, number nine אחרית הימים, ישראל, וירוס, הרב עובדיה, בבא סאלי, גיהינום, הרבנית, גלית דורית, , קוק, פאות, כיסוי ראש, שיעור תורה, משיח, גאולה, עם , שבבים, חיסונים, 5גי', ישראל, קנייבסקי, ספר יצירה, רבי שמעון בר יוחאי, שבב, מלכות הרשע,