Directo al Corazón - GuitarraVallenata Acompañante - Jesus Manuel

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
De forma sencilla aprende a acompañar este hermoso tema Vallenato romántico "Directo al Corazón" de José "Chiche" Maestre en la voz única de Jesus Manuel Estrada (q.e.p.d.) y el Acordeon de Ismael Rudas.
Te aviso de antenamo que no soy bueno cantando, pero lo hice con fines de guiar este tutorial.
📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch?playlistId=5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Vallenato #Valledupar #Guacharaca #Colombia