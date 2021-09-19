LIBERTE - L'envers du décor de la Santé en France.

LIBERTE est une enquête réalisée par Ariakina et Magà Ettori qui montre l'envers du décor de la Santé en France.★ REVIVEZ LE LIVE (5 h) AVEC LES PROTAGONISTES DU FILM ►Programme completGenre : Film Entier Gratuit, documentaire, enquête, Société2021 - Tous Droits RéservésLE CONTEXTE :Confronté à une reprise de l’épidémie de Covid-19, le chef de l’Etat annonce le 12 juillet 2021, l’obligation vaccinale pour les soignants, ainsi que l’extension du pass sanitaire.Applaudis lors de la première vague de la pandémie, décorés sur les Champs-Elysées un an plus tard, les soignants sont à présents stigmatisés par une grande partie de la population.Le gouvernement leur donne jusqu'au 15 septembre pour se résigner et se vacciner, a défaut de quoi ils seront mis à pied puis licenciés.Emmanuel Macron a monté le ton pour accélérer la vaccination, provoquant par son intransigeance un mouvement de protestation sans précédent au cœur de l'été 2021.ORIGINE DU PROJETLe Collectif BLOUSES BLANCHES a contacté Magà Ettori pour réaliser un documentaire sur la situation sans précédent des soignants.✰ BANDE ANNONCE :Sur le même thèmeL'ANTIBUZZ (le Live) - Liberté j'écrirais ton nom !L'ANTIBUZZ (le Live) - Covid, Pass sanitaire, vaccination obligatoire, où en sommes-nous ?✰ SUIVEZ MAGÀ ✰► Site & blog ‣► facebook ‣► Site ‣INFOS sur CETTE VIDEO ⇩ ⇩▹ VIDÉO ÉCRITE, MONTÉE ET DIRIGÉE PAR ARIAKINA ETTORI▹ COBAYE MAGÀ ETTORICopyright©2021 - Ariakina Ettori