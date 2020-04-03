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Κορωνοϊός: Γιατί τόσοι θάνατοι στην Ιταλία;
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1061 views • April 03, 2020
Credits @Corbettreport, AlphaNews Live
Το άρθρο (από 17/3) του καθηγητή Ιωαννίδη που μετέφρασα
και προτείνω ανεπιφύλακτα να διαβάσετε:
http://ideografhmata.blogspot.com/2020/03/stanford.html
Ο Τζέιμς Κόρμπετ είναι αξιόπιστος δημοσιογράφος-ερευνητής
που χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Το σύστημα στις ΗΠΑ
τον ταλαιπωρούσε αρκετά στο βαθμό που τα ρεπορτάζ
και οι έρευνές του ενοχλούσαν ιδιαίτερα,
πράγμα που τον ανάγκασε να μετοικήσει στην Ιαπωνία
όπου και ζει μόνιμα πια. Τον παρακολουθώ μια
10ετία και με εντυπωσιάζει η αντικειμενικότητα
και η αξιοπιστία των ερευνών του, γι'αυτό και
προτίμησα να αναμεταδώσω τη δική του παρουσίαση
για το θέμα.
στο σάιτ μου:
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=326540#p326540
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/
Το άρθρο (από 17/3) του καθηγητή Ιωαννίδη που μετέφρασα
και προτείνω ανεπιφύλακτα να διαβάσετε:
http://ideografhmata.blogspot.com/2020/03/stanford.html
Ο Τζέιμς Κόρμπετ είναι αξιόπιστος δημοσιογράφος-ερευνητής
που χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Το σύστημα στις ΗΠΑ
τον ταλαιπωρούσε αρκετά στο βαθμό που τα ρεπορτάζ
και οι έρευνές του ενοχλούσαν ιδιαίτερα,
πράγμα που τον ανάγκασε να μετοικήσει στην Ιαπωνία
όπου και ζει μόνιμα πια. Τον παρακολουθώ μια
10ετία και με εντυπωσιάζει η αντικειμενικότητα
και η αξιοπιστία των ερευνών του, γι'αυτό και
προτίμησα να αναμεταδώσω τη δική του παρουσίαση
για το θέμα.
στο σάιτ μου:
https://ideografhmata.gr/forum/viewtopic.php?p=326540#p326540
facebook https://www.facebook.com/arela.ideo
twitter https://twitter.com/Vasoula2908
το σάιτ μου https://ideografhmata.gr/forum/index.php
το μπλογκ μου http://ideografhmata.blogspot.com/
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