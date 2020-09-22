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Du masque au transhumanisme avec Pierre Etchart - Thierry Casasnovas
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8 views • September 22, 2020
21 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=HfW37TkPglM
Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Pour vous inscrire à la web conférence du mardi 22 septembre 20h " Nos enfants, bâtisseurs du nouveau monde" :
▶https://regenere.learnybox.com/conference/inscription/enfants-nouveau-monde/
Notez bien: La conférence sera visible par tout le monde sur youtube mardi 22 septembre à 20h mais seules les personnes inscrites ( gratuitement) pourront poser des questions .
Stage les 26 et 27 septembre à Bruxelles (il reste quelques places) :
▶ https://lifeinyourfood.be/events-activites/
Stage de permaculture certifiant animé par Jessie et Andrew Darlington à Céret (66)
▶ COMPLET en 24H !
Merci d'avoir collecté vos noyaux, vous pouvez les envoyer à l'adresse suivante :
Noyaux RGNR
Lieu dit Pain de Sucre
66200 Montescot
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▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/
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