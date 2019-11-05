Melde deinen Nächsten !

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2273 views • November 05, 2019
Bei meinen Recherchen zu der RechtsEX Meldestelle des Deutschen Verfassung Schutzes, stieß ich auf eine sehr aufschlussreiche Publikation dieses Bundesamtes. Es offenbart eine überraschend klare Sichtweise, bezüglich eine wirkende Gruppe.
Die Rede ist von den sogenannten Antideutschen. Wie der VS diese Gruppe sieht und mit welchen Merkmalen er sie verbindet, dass hat mir doch ein wenig die Sprache verschlagen.
Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Schaut das Video bis zum Ende, denn halbe Informationen sind nutzlos. Gerne könnt ihr es spiegeln, wenn ihr möchtet. Ansonsten wisst ihr ja wie das funktioniert . . . Teilen, Liken, Abonnieren, Unterstützen :)
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Die Rede ist von den sogenannten Antideutschen. Wie der VS diese Gruppe sieht und mit welchen Merkmalen er sie verbindet, dass hat mir doch ein wenig die Sprache verschlagen.
Aber ich möchte nichts vorwegnehmen. Schaut das Video bis zum Ende, denn halbe Informationen sind nutzlos. Gerne könnt ihr es spiegeln, wenn ihr möchtet. Ansonsten wisst ihr ja wie das funktioniert . . . Teilen, Liken, Abonnieren, Unterstützen :)
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