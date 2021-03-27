Τα 199 και όχι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Ασυγχώρητο λάθος στο μέτρημα! Η ΓΗ ΕΧΑΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑΤΙ Ο Π.Ο.Υ. ΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

31 views • March 27, 2021





Σήμερα είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους που ο ευαγγελισμός της κυρίας Θεοτόκου ΔΕΝ συμπίπτει με τον εορτασμό της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Οι α ι χ μ ά λ ω τ ο ι ΔΕΝ έχουν λ ό γ ο να γιορτάζουν την ανύπαρκτη ελευθερία τους. Αλλά προπάντων ΔΕΝ έχουν καν το δ ι κ α ί ω μ α: ο Έλληνας Ναβουχοδονόσορ και η κουστοδία του στέρησαν αυτό το δικαίωμα από τους Έλληνες για να στρογγυλοκαθίσουν με τον συρφετό των καλεσμένων τους στην α ρ έ ν α των μ α σ κ ο φ ό ρ ω ν και να γιορτάσουν πριβέ την μαύρη επέτειο της υ π ο δ ο ύ λ ω σ η ς του Έθνους μας.

Μην ξεχνάτε ότι ζούμε στον Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο: Ο εορτασμός της Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς μεταφράζεται σε εορτασμό της Σ κ λ α β ι ά ς.

Οι αφέντες μας, λοιπόν, δεν παρακολούθησαν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή παρέλαση αλλά παρέλαση κ α ρ ν α β α λ ι σ τ ώ ν, διακωμωδώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές του Ελληνικού Γένους.

Απολύτως αναμενόμενο: κάθε τύραννος ΔΕΝ έχει ούτε ι ε ρ ό ούτε ό σ ι ο.

Και τώρα η έκπληξη:

Η σημερινή ημέρα ανέδειξε σε πόσο βαθιά π λ ά ν η βρίσκεται ο ελληνικός λαός, ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να δραπετεύσει από τις αλυσίδες της Παλιάς Εποχής και να αντικρίσει με καθαρότητα αυτό που διαΔΡΑΜΑτίζεται εδώ και έναν χρόνο μπροστά του: την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας υγειονομικής δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς που σήμανε το τ έ λ ο ς του ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ανθρώπου.

Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, οι δ ε ί κ τ ε ς των ρολογιών μας κ ό λ λ η σ α ν την 11η Μαρτίου 2020, όταν δηλ. ο Π.Ο.Υ. (ο οποίος είχε φροντίσει από το 2009 να αλλάξει αυθαιρέτως τον ορισμό της πανδημίας και να τον συσχετίσει όχι με την θνητότητα αλλά με την μεταδοτικότητα μιας νόσου) κήρυξε την πανδημία του κορωνοϊού.

Με άλλα λόγια, από εκείνη την ημέρα σ τ α μ ά τ η σ ε να κ υ λ ά ο κανονικός χρόνος και όλες οι χώρες εισήλθαν σε περίοδο α ν α σ τ ο λ ή ς προθεσμιών και διαδικασιών. Κι όπως συμβαίνει στον χώρο της δ ι κ ο ν ο μ ί α ς, θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε τον χρόνο από εκεί που σταμάτησε, ο ψ έ π ο τ ε εκλείψει ο παραγωγικός λόγος της αναστολής.

Τούτη, όμως, η διαπίστωση έχει μια τρομακτική συνέπεια: Αφού επί ένα έτος τα πάντα τελούν υπό αναστολή, φέτος ΔΕΝ συμπληρώθηκαν 200, αλλά 199 χρόνια από την ημέρα της Ελληνικής Επαναστάσεως.

Τα 200 χρόνια θα εορτασθούν, μόλις κ α τ α π έ σ ε ι η ελληνική δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ως υποδικτατορία της παγκόσμιας υγειονομικής δικτατορίας που επεβλήθη από τους νεοταξικούς κ λ ώ ν ο υ ς του Αδόλφου Χ ί τ λ ε ρ, ντυμένους με λευκές π ο δ ι έ ς και μαύρες μ ά σ κ ε ς.

Ό,τι έχουμε ζήσει από τις 11 Μαρτίου 2020 θα έπρεπε να ήταν υπεραρκετό για να μπορούμε σήμερα να μ ε τ ρ ά μ ε τον χρόνο σ ω σ τ ά, φορώντας “έ ξ υ π ν α γυαλιά”. Τα παλιά γυαλιά, που έχουν πλέον π α χ ν ι ά σ ε ι από τα φρικτά ψ έ μ α τ α των υπηρετών της Νέας Τάξης Πραγμάτων, θα έπρεπε προ πολλού να έχουν α π ο ρ ρ ι φ θ ε ί στον κάλαθο των αχρήστων.

Επιμύθιο: Το 200ό έτος από την Ελληνική Επανάσταση είχε σχεδιαστεί να εορταστεί αποκλειστικά από τους μασκολάτρες και καρναβαλιστές τ υ ρ ά ν ν ο υ ς σε φόντο υγειονομικού ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι σ μ ο ύ.

Για τους α ι χ μ ά λ ω τ ο υ ς Έλληνες το 200ό έτος των τυράννων αντιστοιχεί στο δικό τους 199ο έτος. Άρα δικαιούνται και οφείλουν να γιορτάσουν το γνήσιο 200ό έτος από την Ελληνική Επανάσταση μόλις π α ρ έ λ θ ε ι η φάση της υγειονομικής α ν α σ τ ο λ ή ς, δηλ. όταν τ ε ρ μ α τ ι σ θ ε ί η τυραννική π α ρ έ ν θ ε σ η του Έλληνα Ναβουχοδονόσορα και της κουστοδίας του.

Πάντως, στην 25η Μαρτίου 2021 είναι χρήσιμο να αντιπαρατεθεί η 25η Μαρτίου 1821 αφ’ ενός με βάση τα “ε ρ γ α λ ε ί α” (πρβλ. την αγγλική λέξη “tools”· η επιλογή της σχετικής ορολογίας γίνεται προφανώς από διεστραμμένους εραστές της τεχνολογίας, ασχολούμενους εμμονικά με την ηλεκτρονική επιτήρηση των πολιτών) και τα σ υ ν θ ή μ α τ α που χρησιμοποιούν οι υγειονομικοί τ ύ ρ α ν ν ο ι του 2021, αφ’ ετέρου με βάση τα “ε ρ γ α λ ε ί α” και τα σ υ ν θ ή μ α τ α που χρησιμοποιούσαν οι Ή ρ ω ε ς του 1821:

Τα “εργαλεία” των τυράννων του 2021:

Lockdown, μάσκες, ηλεκτρονικές αλυσίδες (δηλ. SMS) και λοιπά μέτρα επιτήρησης.

Τα συνθήματά τους:

1. “Υγεία ή οικονομία” – η “σωστή” απάντηση: ΥΓΕΙΑ!

2. “Μάχου υπέρ πίστεως στον διάβολο και στην Νέα Τάξη Πραγμάτων!”

Τα εργαλεία των ηρώων του 1821:

Γουρλωμένα μάτια, θεάνοιχτο στόμα, σπαθιά και καριοφίλια.

Τα συνθήματά τους:

1. “Ελευθερία ή θάνατος” – η σωστή απάντηση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

2. “Μάχου υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και ΠΑΤΡΙΔΟΣ!”

Άραγε, δεν είναι περίεργο ότι η ελευθερία είναι εξαφανισμένη από τον διλημματικό ορίζοντα των σύγχρονων προστατών μας;

Καθόλου περίεργο: Διότι δεν πρόκειται για προστάτες, αλλά για ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ.

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Κωνσταντίνος Βαθιώτης

Πηγή: Τα 199 και όχι 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση: Ασυγχώρητο λάθος στο μέτρημα! (Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΕΧΑΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑΤΙ Ο Π.Ο.Υ. ΟΡΙΣΕ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ).Σήμερα είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους που ο ευαγγελισμός της κυρίας Θεοτόκου ΔΕΝ συμπίπτει με τον εορτασμό της Ελληνικής Επαναστάσεως.Οι α ι χ μ ά λ ω τ ο ι ΔΕΝ έχουν λ ό γ ο να γιορτάζουν την ανύπαρκτη ελευθερία τους. Αλλά προπάντων ΔΕΝ έχουν καν το δ ι κ α ί ω μ α: ο Έλληνας Ναβουχοδονόσορ και η κουστοδία του στέρησαν αυτό το δικαίωμα από τους Έλληνες για να στρογγυλοκαθίσουν με τον συρφετό των καλεσμένων τους στην α ρ έ ν α των μ α σ κ ο φ ό ρ ω ν και να γιορτάσουν πριβέ την μαύρη επέτειο της υ π ο δ ο ύ λ ω σ η ς του Έθνους μας.Μην ξεχνάτε ότι ζούμε στον Θαυμαστό Ανάποδο Κόσμο: Ο εορτασμός της Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α ς μεταφράζεται σε εορτασμό της Σ κ λ α β ι ά ς.Οι αφέντες μας, λοιπόν, δεν παρακολούθησαν σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ή παρέλαση αλλά παρέλαση κ α ρ ν α β α λ ι σ τ ώ ν, διακωμωδώντας μία από τις σημαντικότερες στιγμές του Ελληνικού Γένους.Απολύτως αναμενόμενο: κάθε τύραννος ΔΕΝ έχει ούτε ι ε ρ ό ούτε ό σ ι ο.Και τώρα η έκπληξη:Η σημερινή ημέρα ανέδειξε σε πόσο βαθιά π λ ά ν η βρίσκεται ο ελληνικός λαός, ο οποίος ΔΕΝ μπορεί να δραπετεύσει από τις αλυσίδες της Παλιάς Εποχής και να αντικρίσει με καθαρότητα αυτό που διαΔΡΑΜΑτίζεται εδώ και έναν χρόνο μπροστά του: την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας υγειονομικής δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ς που σήμανε το τ έ λ ο ς του ε λ ε ύ θ ε ρ ο υ ανθρώπου.Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, οι δ ε ί κ τ ε ς των ρολογιών μας κ ό λ λ η σ α ν την 11η Μαρτίου 2020, όταν δηλ. ο Π.Ο.Υ. (ο οποίος είχε φροντίσει από το 2009 να αλλάξει αυθαιρέτως τον ορισμό της πανδημίας και να τον συσχετίσει όχι με την θνητότητα αλλά με την μεταδοτικότητα μιας νόσου) κήρυξε την πανδημία του κορωνοϊού.Με άλλα λόγια, από εκείνη την ημέρα σ τ α μ ά τ η σ ε να κ υ λ ά ο κανονικός χρόνος και όλες οι χώρες εισήλθαν σε περίοδο α ν α σ τ ο λ ή ς προθεσμιών και διαδικασιών. Κι όπως συμβαίνει στον χώρο της δ ι κ ο ν ο μ ί α ς, θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε τον χρόνο από εκεί που σταμάτησε, ο ψ έ π ο τ ε εκλείψει ο παραγωγικός λόγος της αναστολής.Τούτη, όμως, η διαπίστωση έχει μια τρομακτική συνέπεια: Αφού επί ένα έτος τα πάντα τελούν υπό αναστολή, φέτος ΔΕΝ συμπληρώθηκαν 200, αλλά 199 χρόνια από την ημέρα της Ελληνικής Επαναστάσεως.Τα 200 χρόνια θα εορτασθούν, μόλις κ α τ α π έ σ ε ι η ελληνική δ ι κ τ α τ ο ρ ί α ως υποδικτατορία της παγκόσμιας υγειονομικής δικτατορίας που επεβλήθη από τους νεοταξικούς κ λ ώ ν ο υ ς του Αδόλφου Χ ί τ λ ε ρ, ντυμένους με λευκές π ο δ ι έ ς και μαύρες μ ά σ κ ε ς.Ό,τι έχουμε ζήσει από τις 11 Μαρτίου 2020 θα έπρεπε να ήταν υπεραρκετό για να μπορούμε σήμερα να μ ε τ ρ ά μ ε τον χρόνο σ ω σ τ ά, φορώντας “έ ξ υ π ν α γυαλιά”. Τα παλιά γυαλιά, που έχουν πλέον π α χ ν ι ά σ ε ι από τα φρικτά ψ έ μ α τ α των υπηρετών της Νέας Τάξης Πραγμάτων, θα έπρεπε προ πολλού να έχουν α π ο ρ ρ ι φ θ ε ί στον κάλαθο των αχρήστων.Επιμύθιο: Το 200ό έτος από την Ελληνική Επανάσταση είχε σχεδιαστεί να εορταστεί αποκλειστικά από τους μασκολάτρες και καρναβαλιστές τ υ ρ ά ν ν ο υ ς σε φόντο υγειονομικού ο λ ο κ λ η ρ ω τ ι σ μ ο ύ.Για τους α ι χ μ ά λ ω τ ο υ ς Έλληνες το 200ό έτος των τυράννων αντιστοιχεί στο δικό τους 199ο έτος. Άρα δικαιούνται και οφείλουν να γιορτάσουν το γνήσιο 200ό έτος από την Ελληνική Επανάσταση μόλις π α ρ έ λ θ ε ι η φάση της υγειονομικής α ν α σ τ ο λ ή ς, δηλ. όταν τ ε ρ μ α τ ι σ θ ε ί η τυραννική π α ρ έ ν θ ε σ η του Έλληνα Ναβουχοδονόσορα και της κουστοδίας του.Πάντως, στην 25η Μαρτίου 2021 είναι χρήσιμο να αντιπαρατεθεί η 25η Μαρτίου 1821 αφ’ ενός με βάση τα “ε ρ γ α λ ε ί α” (πρβλ. την αγγλική λέξη “tools”· η επιλογή της σχετικής ορολογίας γίνεται προφανώς από διεστραμμένους εραστές της τεχνολογίας, ασχολούμενους εμμονικά με την ηλεκτρονική επιτήρηση των πολιτών) και τα σ υ ν θ ή μ α τ α που χρησιμοποιούν οι υγειονομικοί τ ύ ρ α ν ν ο ι του 2021, αφ’ ετέρου με βάση τα “ε ρ γ α λ ε ί α” και τα σ υ ν θ ή μ α τ α που χρησιμοποιούσαν οι Ή ρ ω ε ς του 1821:Τα “εργαλεία” των τυράννων του 2021:Lockdown, μάσκες, ηλεκτρονικές αλυσίδες (δηλ. SMS) και λοιπά μέτρα επιτήρησης.Τα συνθήματά τους:1. “Υγεία ή οικονομία” – η “σωστή” απάντηση: ΥΓΕΙΑ!2. “Μάχου υπέρ πίστεως στον διάβολο και στην Νέα Τάξη Πραγμάτων!”Τα εργαλεία των ηρώων του 1821:Γουρλωμένα μάτια, θεάνοιχτο στόμα, σπαθιά και καριοφίλια.Τα συνθήματά τους:1. “Ελευθερία ή θάνατος” – η σωστή απάντηση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!2. “Μάχου υπέρ ΠΙΣΤΕΩΣ και ΠΑΤΡΙΔΟΣ!”Άραγε, δεν είναι περίεργο ότι η ελευθερία είναι εξαφανισμένη από τον διλημματικό ορίζοντα των σύγχρονων προστατών μας;Καθόλου περίεργο: Διότι δεν πρόκειται για προστάτες, αλλά για ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ....Κωνσταντίνος ΒαθιώτηςΠηγή: https://www.facebook.com/100000133581237/posts/4342864642394612/ Keywords freedomlieschristmasktruthglobalizationantichristfreedictatorshipdemocracyorthodoxyheretichellascoronavirus1821plandemic

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