4 Фазы (Стадии) Саранчи. Армия 5-й Трубы (Откровение 9:1-11, Иоиль 1:4,6, 2:25) Лиланд Джонс

Это перевод видео Лиланда Джонса от 17 мая 2021 г.

Leeland Jones 4 Stages of Locust https://www.youtube.com/watch?v=5SawzxP9Q8s

(копия: https://vimeo.com/showcase/9119310/video/658133677)





Cкачать видео HD https://t.me/luchneba/10987

480x320 https://t.me/luchneba/10969





Документ с переводом

https://t.me/luchneba/10965

pdf https://cloud.mail.ru/public/e8LF/3WQxn5QCJ

doc https://cloud.mail.ru/public/1Jbn/FvABzjpUL

odt https://cloud.mail.ru/public/MPVH/mbwL1Gj1p





Фрагменты

“4 фазы/стадии саранчи. Для нас очень важно понимать это, когда мы смотрим на 4 фазы Армии Саранчи, которая является армией (войском) саранчи 5-й Трубы из Откровения 9:1-12 и которую мы видим также в 1-й главе Иоиля.

“Что оставила пожирающая саранча, то съела роящаяся саранча; что оставила роящаяся саранча, то поела молодая саранча; и что оставила молодая саранча, съела саранча-разрушитель.” Иоиль 1:4 (перевод из Berean Standard Bible https://biblehub.com/bsb/joel/1.htm)

Иоиль 2:25 “И воздам вам за те ГОДЫ…” - нашествие саранчи происходит на протяжении неск-ких лет! - “…в которые пожирала саранча: роящаяся саранча, молодая саранча, разрушающая саранча и пожирающая саранча – Моя великая армия, которую Я посылал на вас.” (перевод BSB https://biblehub.com/bsb/joel/2.htm). Иоиль 1:6 “Ибо пришёл на землю Мою народ сильный и бесчисленный; зубы у него — зубы львиные, и челюсти у него — как у львицы.” То же самое в Откр 9:8 “... зубы у ней были как у львов.” “… помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И из дыма вышла саранча на землю…” (Откр 9:2,3) - в 9-й главе Откровения говорится о рое (стае) саранчи, выходящей при 5-й Трубе. И также упоминается о жалах. “И дано ей ... мучить пять месяцев; и мучение от неё подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.” (Откр 9:5) И мы видим то же самое в Откр 9:10 “у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах её были жала; власть же её была — вредить людям 5 месяцев. Итак, есть 4 стадии саранчи, и у каждой из них есть некое жало или что-то такое, чем ей дано вредить людям в течение 5 месяцев. И всё это должно происходить в течение нескольких лет! И это армия саранчи, о которой в Иоиле 2:25 сказано: “великое войско Моё, которое послал Я на вас”, а в Откровении 9:7 “По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну...”





Иоиль 1:4, 2:25 на иврите

https://biblehub.com/interlinear/joel/1-4.htm

https://biblehub.com/interlinear/joel/2-25.htm





Хвосты=пророки-лжеучителя

Скорпионы=мятежный дом, упрямые люди

Исаия 9:14 И отсечёт Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день:

15 старец и знатный — это голова; а пророк-лжеучитель есть хвост.

16 И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут.

Иез 2:5 ... они мятежный дом... 6 ... ты будешь жить у скорпионов; не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом; 7 и говори им слова Мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы.





Плейлисты Лиланда про саранчу

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gYhnxdZK7J0zxI35taHdGg8

(как включить русск субтитры https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0)

https://vimeo.com/showcase/9119310/video/658133677

Д. Трамп 15 мая 2020 г про Warp Speed:

“Операция Скорость Деформации — величайшее предприятие в американской истории” (https://youtu.be/L8aQ-UojLMI?t=175), “самый АГРЕССИВНЫЙ проект в истории” (https://youtu.be/09dvAeAKp0U?t=843), “Как только в-на будет готова, америк. прав-ство мобилизует каждый самолёт, каждый грузовик и КАЖДОГО СОЛДАТА, чтобы доставить её америк. народу в максимально сжатые сроки” (https://youtu.be/09dvAeAKp0U?t=759)





“Эти экспериментальные мРНК в-ны не появились бы на рынке, убивая людей, если бы президент Трамп не привёл к их одобрению.” http://newsstreet.ru/blog/31034.html





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

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https://vimeo.com/userleelandj

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