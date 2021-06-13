© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Сайер Джи: Как мРНК-вакцины могут повредить непривитым людям
Follow
3
Share
Report
733 views • June 13, 2021
💉 На данный момент мРНК-вакцины представляются в СМИ как "одобренные". На самом деле, они не "одобрены" к применению в общепринятом смысле, после всесторонних исследований и клинических испытаний, что может занимать десять и более лет.
🫂 Мы знаем, что буквально сотни тысяч случаев побочных эффектов регистрируются в государственных базах данных по всему миру. Не стоит полагать, что, когда вы делаете прививку, вы действуете ради всеобщего блага, и что вы не наносите вреда окружающим. На самом деле, есть такое явление, как "выделение микровезикул", которое помогает понять, что, вероятно, существует некий биомолекулярный механизм, благодаря которому клетки непрерывно обмениваются информацией, на всех уровнях - между собой, между людьми, и поэтому мы не можем более полагать, что когда кто-то делает прививку, это влияет только на самого привитого. И даже если вы боитесь, что сделанная кем-то прививка может сказаться на вас, это, к несчастью, может повлиять на ваши физиологические процессы.
❔ Что же нам нужно делать? Мы должны заботиться о своем здоровье, и мы должны поддерживать организации, которые стремятся освободить человечество.
👉 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали:
📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin
Оригинал видео находится тут: https://www.greenmedinfo.com/blog/ways-mrna-covid-19-vaccines-could-harm-unvaccinated-explored-depth-livestream-rep
Материалы в тему:
• Школа Майами просит сотрудников не ставить прививку от COVID. Испытания Pfizer подтверждают опасения https://medalternativa.info/entry/shkola-prosit-ne-stavit-privivku/
• Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/
• K0вид-вакцины – оружие массового поражения человеческой расы. Доктор Вернон Коулман https://medalternativa.info/video/k0vid-vakcini-oruzhie/
• Что, если я поставлю прививку от Ковид-19? https://medalternativa.info/video/esli-ya-postavlyu-privivku/
• Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/
• Вакцины от Covid — это форма «вооружёной медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/
• Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/
• Кто убивает ученых, связанных с исследованиями Ковид-19? https://medalternativa.info/entry/kto-ubivaet-uchenyh/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
🫂 Мы знаем, что буквально сотни тысяч случаев побочных эффектов регистрируются в государственных базах данных по всему миру. Не стоит полагать, что, когда вы делаете прививку, вы действуете ради всеобщего блага, и что вы не наносите вреда окружающим. На самом деле, есть такое явление, как "выделение микровезикул", которое помогает понять, что, вероятно, существует некий биомолекулярный механизм, благодаря которому клетки непрерывно обмениваются информацией, на всех уровнях - между собой, между людьми, и поэтому мы не можем более полагать, что когда кто-то делает прививку, это влияет только на самого привитого. И даже если вы боитесь, что сделанная кем-то прививка может сказаться на вас, это, к несчастью, может повлиять на ваши физиологические процессы.
❔ Что же нам нужно делать? Мы должны заботиться о своем здоровье, и мы должны поддерживать организации, которые стремятся освободить человечество.
👉 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали:
📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758
📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29
📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin
Оригинал видео находится тут: https://www.greenmedinfo.com/blog/ways-mrna-covid-19-vaccines-could-harm-unvaccinated-explored-depth-livestream-rep
Материалы в тему:
• Школа Майами просит сотрудников не ставить прививку от COVID. Испытания Pfizer подтверждают опасения https://medalternativa.info/entry/shkola-prosit-ne-stavit-privivku/
• Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/
• K0вид-вакцины – оружие массового поражения человеческой расы. Доктор Вернон Коулман https://medalternativa.info/video/k0vid-vakcini-oruzhie/
• Что, если я поставлю прививку от Ковид-19? https://medalternativa.info/video/esli-ya-postavlyu-privivku/
• Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/
• Вакцины от Covid — это форма «вооружёной медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/
• Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/
• Кто убивает ученых, связанных с исследованиями Ковид-19? https://medalternativa.info/entry/kto-ubivaet-uchenyh/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.