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Say NO to the EU vaccine passport
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100 views • March 25, 2021
La bozza di legge per il passaporto vaccini digitale Europeo con il digital green certificate è oggi Marzo 25 2021 in discussione all'euro parlamento.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021PC0130&;from=EN
Una incredibile violazione dei diritti umani che se non fermata immediatamente segnerà la fine delle nostre libertà fondamentali.
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1jwpXij_VKV9LE9Unw3Dv-fBKX036NPyw
Dite NO alla legislazione e contattate a mezzo scritto o telefonicamente i vostri rappresentanti all euro parlamento facendogli sapere che voi non siete d'accordo.
Attenzione che se non ci si muove per tempo questi criminali ci fanno scacco matto.
https://m.facebook.com/ifpdolorescahill/videos/5155078931232891/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52021PC0130&;from=EN
Una incredibile violazione dei diritti umani che se non fermata immediatamente segnerà la fine delle nostre libertà fondamentali.
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1jwpXij_VKV9LE9Unw3Dv-fBKX036NPyw
Dite NO alla legislazione e contattate a mezzo scritto o telefonicamente i vostri rappresentanti all euro parlamento facendogli sapere che voi non siete d'accordo.
Attenzione che se non ci si muove per tempo questi criminali ci fanno scacco matto.
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