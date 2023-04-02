Macht unsere Ahnen stolz! (FTAOL - From Truth And Other Lies)

Das Originalvideo war eines seiner letzten Videos.Wir haben dazu noch Untertitel hinzugefügt und ein Bild, welches allen Zusehern Mut und Stärke geben soll.





"Macht unsere Ahnen stolz", das waren seine letzten Worte im Video!





Nun ist auch er unser Ahne und wir hoffen, dass wir unseren Teil beitragen können um Andreas und alle anderen mutigen Helden stolz zu machen, die für uns alles gegeben haben.





Viele Grüße,

FTAOL-Mirror





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Originalvideo:

https://t.me/ftaolv2/1409 (15.03.2022 - 30K Aufrufe)





Originaltext:

In diesem Video geht es nicht um Aufklärung. Es geht um Geisteshaltung und Willen. Den Willen etwas zu bewirken. Sich selbst zu programmieren. Meine Motivation zu diesem Video? Man sagt mir täglich, dass ALLES sinnlos ist. Ich sage aber: Ist es nicht. Wenn du wissen willst, warum ich so denke, dann schaue das Video. Falls du selbst denken solltest, dass sowieso alles verloren ist, dann widerlege, was ich hier feststelle. Wenn du kannst...



