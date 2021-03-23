Ist DrOstens PCR-Test etwa schon die mRNA-Impfung? | B̲i̲t̲t̲e̲: 🇻​erbreiten​➥

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Nun hat auch Oliver Janich [

Deutscher Journalist und Buchautor

dieses Thema aufgegriffen. Das ist der Mann, der auch Werbung für Traumurlaube oder Auswandern auf den Philippinen macht, wo wir jedoch in dieser Zeit keinesfalls sein möchten. Wenn es für Maskenverweigerer in Australien Tausende Dollar Bußgeld geben soll, soll man für das selbe Vergehen auf den Philippinen auch schon 'mal erschossen werden ...

Aber zurück zum Thema, denn hier geht es um die "lustige Welt der Mikro-Chips und Nano-Roboter ...

Hier sind die weiterführenden Links dazu:

Altimmune schließt ersten Entwicklungsmeilenstein auf dem Weg zu einem intranasalen COVID-19-Impfstoff in Einzeldosis ab [

Frau entweicht Gehirnflüssigkeit aus der Nase nach einem Nasenabstrich COVID-19-Test [

Forscher entwickeln winzige Maschinen, die Medikamente effizient liefern [

Nanoneurotherapeutischer Ansatz für die direkte Verabreichung von der Nase zum Gehirn [

Die Blut-Hirn-Schranke [

Im Januar 2019 definierte die WHO die wachsende Zahl der Impfkritiker als eine der zehn grössten Bedrohungen für die globale Gesundheit und seit dem beispiellosen Corona-Impf-Fiasko hat sich die Zahl der Impfverweigerer regelrecht vervielfacht. Indessen formiert sich sogar innerhalb des schulmedizinischen Establishments Widerstand. Doch die Drahtzieher der WHO beharren weiter auf eine unrealistische Durchimpfungsrate von mindestens 70 Prozent.

Nun warnen diverse Experten und ehemalige Mainstream-Journalisten wie John O’Sullivan davor, dass die massive PCR-Testkampagne ein verkapptes Impfprogramm der WHO sein könnte.

O’Sullivan verweist dabei auf eine neue Technologie, die an der Johns Hopkins University entwickelt wurde und heimliche Impfungen mittels PCR-Test ermöglichen soll: „Inspiriert von einem parasitären Wurm, der seine scharfen Zähne in den Darm seines Wirts gräbt, haben Johns Hopkins-Forscher winzige, sternförmige Mikrogeräte entwickelt, die sich an der Darmschleimhaut festsetzen und Medikamente in den Körper abgeben können.“

Diese winzigen Geräte, die als „Theragripper“ bezeichnet werden, bestehen aus Metall und einem dünnen, formverändernden Film. Sie sind mit wärmeempfindlichem Paraffinwachs beschichtet und jeweils nicht grösser als ein Staubfleck.

„Wenn die Paraffinbeschichtung auf den Theragrippers die Körpertemperatur erreicht, schliessen sich die Geräte autonom und klemmen sich an die Dickdarmwand. Die Schliessaktion bewirkt, dass sich die winzigen, sechszackigen Geräte in die Schleimhaut graben und am Dickdarm haften bleiben, wo sie zurückgehalten werden und ihre Medikamentennutzlasten allmählich in den Körper abgeben. Schliesslich verlieren die Theragripper ihren Halt am Gewebe und werden über eine normale gastrointestinale Muskelfunktion aus dem Darm entfernt.“

Gemäss der Johns Hopkins University werden die Theragrippers tatsächlich mit einem Wattestäbchen verabreicht.



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D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [

Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶WAS STECKT DAHINTER ?B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥Nun hat auch Oliver Janich [ https://www.oliverjanich.de Deutscher Journalist und Buchautordieses Thema aufgegriffen. Das ist der Mann, der auch Werbung für Traumurlaube oder Auswandern auf den Philippinen macht, wo wir jedoch in dieser Zeit keinesfalls sein möchten. Wenn es für Maskenverweigerer in Australien Tausende Dollar Bußgeld geben soll, soll man für das selbe Vergehen auf den Philippinen auch schon 'mal erschossen werden ...Aber zurück zum Thema, denn hier geht es um die "lustige Welt der Mikro-Chips und Nano-Roboter ...Hier sind die weiterführenden Links dazu:Altimmune schließt ersten Entwicklungsmeilenstein auf dem Weg zu einem intranasalen COVID-19-Impfstoff in Einzeldosis ab [ https://ir.altimmune.com/news-releases/news-release-details/altimmune-completes-first-development-milestone-toward-single Frau entweicht Gehirnflüssigkeit aus der Nase nach einem Nasenabstrich COVID-19-Test [ https://www.ctvnews.ca/health/coronavirus/woman-with-skull-defect-leaks-cerebrospinal-fluid-from-her-nose-after-a-nasal-swab-covid-19-test-1.5127908 Forscher entwickeln winzige Maschinen, die Medikamente effizient liefern [ https://www.sciencedaily.com/releases/2020/11/201103132738.htm Nanoneurotherapeutischer Ansatz für die direkte Verabreichung von der Nase zum Gehirn [ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26057769 Die Blut-Hirn-Schranke [ https://www.apotheken-umschau.de/Gehirn/Die-Blut-Hirn-Schranke-554005.html Im Januar 2019 definierte die WHO die wachsende Zahl der Impfkritiker als eine der zehn grössten Bedrohungen für die globale Gesundheit und seit dem beispiellosen Corona-Impf-Fiasko hat sich die Zahl der Impfverweigerer regelrecht vervielfacht. Indessen formiert sich sogar innerhalb des schulmedizinischen Establishments Widerstand. Doch die Drahtzieher der WHO beharren weiter auf eine unrealistische Durchimpfungsrate von mindestens 70 Prozent.Nun warnen diverse Experten und ehemalige Mainstream-Journalisten wie John O’Sullivan davor, dass die massive PCR-Testkampagne ein verkapptes Impfprogramm der WHO sein könnte.O’Sullivan verweist dabei auf eine neue Technologie, die an der Johns Hopkins University entwickelt wurde und heimliche Impfungen mittels PCR-Test ermöglichen soll: „Inspiriert von einem parasitären Wurm, der seine scharfen Zähne in den Darm seines Wirts gräbt, haben Johns Hopkins-Forscher winzige, sternförmige Mikrogeräte entwickelt, die sich an der Darmschleimhaut festsetzen und Medikamente in den Körper abgeben können.“Diese winzigen Geräte, die als „Theragripper“ bezeichnet werden, bestehen aus Metall und einem dünnen, formverändernden Film. Sie sind mit wärmeempfindlichem Paraffinwachs beschichtet und jeweils nicht grösser als ein Staubfleck.„Wenn die Paraffinbeschichtung auf den Theragrippers die Körpertemperatur erreicht, schliessen sich die Geräte autonom und klemmen sich an die Dickdarmwand. Die Schliessaktion bewirkt, dass sich die winzigen, sechszackigen Geräte in die Schleimhaut graben und am Dickdarm haften bleiben, wo sie zurückgehalten werden und ihre Medikamentennutzlasten allmählich in den Körper abgeben. Schliesslich verlieren die Theragripper ihren Halt am Gewebe und werden über eine normale gastrointestinale Muskelfunktion aus dem Darm entfernt.“Gemäss der Johns Hopkins University werden die Theragrippers tatsächlich mit einem Wattestäbchen verabreicht.• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [ https://bridgeurl.com/aufwachen Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du! Keywords pcr-testcorona-newsblut-hirn-schranke

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