© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
11.12.2020. Новости. Путин просит начать вакцинацию на Хануку (Выпуск № 180 часть I (1)).
Follow
5
Download MP3
Share
Report
6945 views • December 11, 2020
Все наши материалы вы можете найти на сайте http://vera77.com
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:44 Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели. https://news.mail.ru/politics/44395938/.
03:17 Масштабная вакцинация в России! Почему Путин отказался от прививки | Вікна-Новини. https://www.youtube.com/watch?v=vOF5TeLNqAg.
12:10 Обращение к жертвам принудительной вакцинации! https://osvr.site/obrashhenie-k-zhertvam-prinuditelnoj-vaktsinatsii/.
16:42 "Сегодня": 3 декабря 2020 года. 08:00. https://www.youtube.com/watch?v=rHY0x6WKcHk.
18:57 Как здоровье президента? Игорь Гундаров. https://www.youtube.com/watch?v=F9HBxWskmm0&;feature=youtu.be.
22:14 "Здоровье отменное". Кремль прокомментировал публикации о болезни Путина. https://www.bbc.com/russian/news-54833845.
29:23 Может ли искусственный интеллект стать президентом? Отвечает Путин. https://www.youtube.com/watch?v=HYP4-VnUbfU.
34:29 «Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью». https://lenta.ru/articles/2020/10/06/influenza/.
36:41 Отец-Геннадий Беловолов. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ И КОРОНАВИРУС.
40:31 Массовые протесты: Индия-Беларусь, прочувствуйте разницу! https://www.youtube.com/watch?v=jrxRZgcFKZw.
53:09 Заговор «золотого миллиарда»: Убийство России без единого выстрела. https://www.youtube.com/watch?v=2edas2nSK9M.
Сегодня мы поговорим о всеобщей масштабной вакцинации в России, почему вакцинация проводится во время иудейского праздника ханука, так же обсудим здоров ли президент. Напомним, что каждая прививка от ковид-19 имеет цифровой след. Увидим, что сценарий, который применяется сейчас не нов, и применялся уже 100 лет назад во время эпидемии испанки. Также опять обсудим вопрос ношения масок.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:44 Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели. https://news.mail.ru/politics/44395938/.
03:17 Масштабная вакцинация в России! Почему Путин отказался от прививки | Вікна-Новини. https://www.youtube.com/watch?v=vOF5TeLNqAg.
12:10 Обращение к жертвам принудительной вакцинации! https://osvr.site/obrashhenie-k-zhertvam-prinuditelnoj-vaktsinatsii/.
16:42 "Сегодня": 3 декабря 2020 года. 08:00. https://www.youtube.com/watch?v=rHY0x6WKcHk.
18:57 Как здоровье президента? Игорь Гундаров. https://www.youtube.com/watch?v=F9HBxWskmm0&;feature=youtu.be.
22:14 "Здоровье отменное". Кремль прокомментировал публикации о болезни Путина. https://www.bbc.com/russian/news-54833845.
29:23 Может ли искусственный интеллект стать президентом? Отвечает Путин. https://www.youtube.com/watch?v=HYP4-VnUbfU.
34:29 «Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью». https://lenta.ru/articles/2020/10/06/influenza/.
36:41 Отец-Геннадий Беловолов. ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ И КОРОНАВИРУС.
40:31 Массовые протесты: Индия-Беларусь, прочувствуйте разницу! https://www.youtube.com/watch?v=jrxRZgcFKZw.
53:09 Заговор «золотого миллиарда»: Убийство России без единого выстрела. https://www.youtube.com/watch?v=2edas2nSK9M.
Сегодня мы поговорим о всеобщей масштабной вакцинации в России, почему вакцинация проводится во время иудейского праздника ханука, так же обсудим здоров ли президент. Напомним, что каждая прививка от ковид-19 имеет цифровой след. Увидим, что сценарий, который применяется сейчас не нов, и применялся уже 100 лет назад во время эпидемии испанки. Также опять обсудим вопрос ношения масок.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.