Mevrouw de Hunter komt achter Videre aan!

Zo dat is even schrikken zeg!

Marijke is weer van stal en die weet te melden dat Videre 26! kanalen heeft en 70 accounts!

Nou beste Marijke, er is maar één kanaal dat voor jou belangrijk is en dat is mijn derde kanaal, die mag je afslobberen.

Ga maar lekker dossiertjes aanleggen, pak alle ip nummers die je nodig hebt en goed hoor dat je ook al telefoons kan natrekken. Sufgerukte tokkie.



Ik zie je wel om de hoek staan, lust je overigens Schultenbrau? Want daar heb ik nog wat treetjes van staan.



Veel plezier mevrouw de Hunter oh en nog even een vraag van huishoudelijke aard, heb je een koe in je kamer staan? Wat een losgeslagen bende daar bij jou.

Oh en nog een tip: ga eens langs de kapper, je ziet er best slonzerig uit. Kusje.