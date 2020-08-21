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Quand le Pr Montagnier fait le lien entre la 5G à wuhan, le coronavirus et le VIH (baisse immunitaire)
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23 views • August 21, 2020
21 août 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=BMAX1qk2kCU
Désobéissance Civile : https://www.youtube.com/channel/UCNxQEYgNJ40geIBtfy82ygQ
Le malaise sûr le plateau, Pascal Praud à même coupé la parole au professeur Montagnier à la fin de la vidéo quand il parle de 5G et d'ondes. Ce professeur à tout compris.
La vidéo date de 4 mois.
Désobéissance Civile : https://www.youtube.com/channel/UCNxQEYgNJ40geIBtfy82ygQ
Le malaise sûr le plateau, Pascal Praud à même coupé la parole au professeur Montagnier à la fin de la vidéo quand il parle de 5G et d'ondes. Ce professeur à tout compris.
La vidéo date de 4 mois.
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