Ley cósmica del Libre Albedrío

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Esta ley cósmica es una de las más importantes de nuestros tiempos, ya que estamos en una dinámica de liberación de consciencia, sin embargo; como humanos, no estamos acostumbrados a tener la capacidad de escoger entre lo positivo y lo negativo por lo que vivimos bajo una falsa luz en la que los controladores nos manipulan.