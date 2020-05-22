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TV7 ja laittomuuden temppeli
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96 views • May 22, 2020
TV7:n ohjelmasarjassa Pyhä Henki tänään, viidennessä jaksossa "Temppelikolikko Sanhedrin: Trump ja Koores samassa kuvassa" Shaukat Anjam kehotti Jeesuksen opetuslapsia tukemaan Jerusalemin kolmannen temppelin rakentamista ja sen merkitystä. Shaukat Anjam sanoi kuinka osallistumalla kolmannen temppelin rakennushankkeeseen saat Jumalalta siunauksen. Herran Jeesuksen veressä Jumala kumosi vanhan liiton temppelijärjestyksen eläinuhreineen, jota Jerusalemin kolmas temppeli -hanke edustaa. Kolmannen temppelin rakentuminen ja valmistuminen on profeetallinen merkki laittomuuden kapinahankkeesta Jumalaa vastaan, ja joka pilkkaa ja halveksuu Jeesuksen sovitusverta. Kolmas temppeli ja sen valmistuminen ei ole Jumalan teko, vaan Jumalan sallimus, kun laittomuuden henki pystyttää sen, minkä Jumala kumosi Jeesuksen veren kautta. Tällä videolla käydään laaja-alaisesti läpi miksi kolmas temppeli on kapinahanke Jumalaa vastaan ja miksi Herran Jeesuksen opetuslapset eivät saa olla mukana tukemassa tätä laittomuuden hanketta.
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