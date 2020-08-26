Wer oder Was ist der BUND? Begreifst du es ?

Der sogenannte Deep-state ist ein Experte in Sachen teile und herrsche. Er plant über lange Zeit die Verdrehung der Schöpfung denn das ist das Endziel die totale Kontrolle über alles und jeden. Doch dein Wille ist dafür erforderlich. Die Politiker sagen direkt

was sich von uns Pack halten und doch gehst du immer wieder zur Wahl? Im Grundgesetz der BRD steht alles drin was du wissen musst um zu erkennen. Was ist der BUND was ist die UNO? Auf welchen Gebiet sind wir? Welcher Völkerrechtlicher Staat wird absichtlich von der UNO durch die BRD fremdbestimmt und so handlungsunfähig gehalten? Lese das Grundgesetz dann du begreifst was die BRD ist das wir keine NEUE Verfassung brauchen weil wir die schon haben und das wir ein Friedensvertrag brauchen um den Spuk die NWO ein für alle mal zu beseitigen.