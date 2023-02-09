"Η υποψία επιβεβαιώθηκε και έγινε τρομακτική βεβαιότητα"... ΓΕΡΜΑΝΟΊ ΠΑΘΟΛΌΓΟΙ ΔΕΊΧΝΟΥΝ ΌΤΙ Η ΠΡΩΤΕΪ́ΝΗ ΑΚΊΔΑ ΑΝΑΠΑΡΆΓΕΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΏΜΑΤΟΣ

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Δρ Burkhardt: "Η υποψία επιβεβαιώθηκε και έγινε τρομακτική βεβαιότητα.. Και το κρίσιμο είναι ότι έχουμε καταφέρει να δείξουμε ότι μπορεί να συμβεί σε κάθε όργανο και κύτταρο . Είμαι εντυπωσιασμένος που βρήκαμε αγγειακές αλλαγές σε όλους τους εγκεφάλους που εξετάσαμε που δεν μπορούν να κρυφτούν κάτω απ' το χαλί..."