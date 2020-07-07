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20200707 - VÈNCER LA POR AL (SUPOSAT) CONTAGI, impedir "el rebrot" que estan programant
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16 views • August 23, 2020
7 de juliol de 2020
DESMUNTEM L' "OPERACIÓ CORONAVIRUS"
I INSTAUREM NOSALTRES EL NOSTRE
NOU • ANTIC ORDRE MUNDIAL
AL SERVEI DEL 99% DE LA POBLACIÓ (N • AOM + 99%)
VÈNCER LA POR AL (SUPOSAT) CONTAGI, impedir "el rebrot" que estan programant
Cal seguir formant-nos com Líders Naturals de el Poble que aquesta vegada, escombrant TOTS els actuals líders artificials impostos, hem de guanyar per: 1) recuperar la llibertat, i 2) contribuir, així reforçats amb la nostra pròpia llibertat recuperada, a impedir l'aniquilació de la Humanitat. Precisament aquest és l'objectiu del ràpid desenvolupament del 5G (i ja es parla del 6G i del 7G) i, sobretot, de l'arma destructiva que es presenta com "la solució definitiva a la pandèmia: la novíssima vacuna genètica d'ARMM" ( "m"de" missatger "). I, efectivament, "la vacuna genètica d'ARNm" seria "la solució definitiva de la (suposada) pandèmia". Però no pel camí que les persones de bona fe que creuen en els efectes beneficiosos de les vacunes (inexistents... al contrari!): Perquè l'administració massiva d'aquesta vacuna de nou tipus faria que ja no hi hagués més "malalts de Covid- 19". No, la "solució definitiva" seria terrible: perquè mataria a molts, causaria danys irreparables a moltíssims més, trastocaria el genoma humà de tots els supervivents i, en conseqüència, provocaria esterilitat. Sí, els sociòpates criminals que impulsen aquesta catàstrofe són eugenistes -Bill Gates és el més conegut- que volen reduir a la Humanitat a uns pocs centenars de milions d'éssers debilitats i supercontrolats que siguin els seus nous esclaus ... això sí, supertecnologitzats.
Per impedir això, dedicaré les properes sessions a preparar determinades batalles decisives per guanyar-les i per, finalment, acabar girant la truita i aconseguir que aquest menys de l'1% quedi neutralitzat, i que més de l'99% puguem per fi començar a viure com a éssers humans .
Començaré per abordar la batalla COM VÈNCER LA POR AL NOU (SUPOSAT) CONTAGI I A EL "REBROT". S'ha creat intencionadament la por a la idea -anunciada a bombo i platerets... amb una sorprenent excepció, que mencionaré- que hi haurà un perillós "rebrot de la pandèmia" que podria exigir un nou confinament. Psicològicament i psico-lògicament, aquesta programació emocional i mental és la primera condició perquè realment hi hagi un (suposat) "perillós rebrot".
Aplicaré el que he / hem après a les 13 sessions anteriors a veure com podem actuar per IMPEDIR "EL REBROT" QUE PROGRAMEN I QUE, CLAR, PREPAREN I ORGANITZEN. Cal tenir clar que aquesta és l'obligació dels criminals que, a diferents nivells de poder, apliquen -formant tots un sol equip- la genocida "Operació Coronavirus" a cada territori. També, lògicament, és l'obligació dels criminals subcapitostos nacionals, supeditats als criminals capitostos mundials.
Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21
DESMUNTEM L' "OPERACIÓ CORONAVIRUS"
I INSTAUREM NOSALTRES EL NOSTRE
NOU • ANTIC ORDRE MUNDIAL
AL SERVEI DEL 99% DE LA POBLACIÓ (N • AOM + 99%)
VÈNCER LA POR AL (SUPOSAT) CONTAGI, impedir "el rebrot" que estan programant
Cal seguir formant-nos com Líders Naturals de el Poble que aquesta vegada, escombrant TOTS els actuals líders artificials impostos, hem de guanyar per: 1) recuperar la llibertat, i 2) contribuir, així reforçats amb la nostra pròpia llibertat recuperada, a impedir l'aniquilació de la Humanitat. Precisament aquest és l'objectiu del ràpid desenvolupament del 5G (i ja es parla del 6G i del 7G) i, sobretot, de l'arma destructiva que es presenta com "la solució definitiva a la pandèmia: la novíssima vacuna genètica d'ARMM" ( "m"de" missatger "). I, efectivament, "la vacuna genètica d'ARNm" seria "la solució definitiva de la (suposada) pandèmia". Però no pel camí que les persones de bona fe que creuen en els efectes beneficiosos de les vacunes (inexistents... al contrari!): Perquè l'administració massiva d'aquesta vacuna de nou tipus faria que ja no hi hagués més "malalts de Covid- 19". No, la "solució definitiva" seria terrible: perquè mataria a molts, causaria danys irreparables a moltíssims més, trastocaria el genoma humà de tots els supervivents i, en conseqüència, provocaria esterilitat. Sí, els sociòpates criminals que impulsen aquesta catàstrofe són eugenistes -Bill Gates és el més conegut- que volen reduir a la Humanitat a uns pocs centenars de milions d'éssers debilitats i supercontrolats que siguin els seus nous esclaus ... això sí, supertecnologitzats.
Per impedir això, dedicaré les properes sessions a preparar determinades batalles decisives per guanyar-les i per, finalment, acabar girant la truita i aconseguir que aquest menys de l'1% quedi neutralitzat, i que més de l'99% puguem per fi començar a viure com a éssers humans .
Començaré per abordar la batalla COM VÈNCER LA POR AL NOU (SUPOSAT) CONTAGI I A EL "REBROT". S'ha creat intencionadament la por a la idea -anunciada a bombo i platerets... amb una sorprenent excepció, que mencionaré- que hi haurà un perillós "rebrot de la pandèmia" que podria exigir un nou confinament. Psicològicament i psico-lògicament, aquesta programació emocional i mental és la primera condició perquè realment hi hagi un (suposat) "perillós rebrot".
Aplicaré el que he / hem après a les 13 sessions anteriors a veure com podem actuar per IMPEDIR "EL REBROT" QUE PROGRAMEN I QUE, CLAR, PREPAREN I ORGANITZEN. Cal tenir clar que aquesta és l'obligació dels criminals que, a diferents nivells de poder, apliquen -formant tots un sol equip- la genocida "Operació Coronavirus" a cada territori. També, lògicament, és l'obligació dels criminals subcapitostos nacionals, supeditats als criminals capitostos mundials.
Lluís Botinas, investigador independent, impulsor de LA GOTA CATALANA i president de Plural-21
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