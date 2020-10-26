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ГОСУДАРСТВО РАЗУМА. Психология Контроля. Полная версия
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97 views • October 26, 2020
Полная версия фильма «ГОСУДАРСТВО РАЗУМА. Психология Контроля» с интервью съёмочной группы Алексу Джонсу и дополнительными материалами, не вошедшими в ленту.
С раннего детства мы приучаемся к поклонению авторитету, субординации и подчинению власти, поскольку, пока мы ещё дети – это наш единственный способ выжить. Однако, становясь взрослыми, мы редко проходим обряд посвящения в то, как мыслить методически и самостоятельно, а значит, лишь продолжаем повторять урок подчинения чужой воле. Но полная зависимость от кого-то, пока ты ещё слишком молод, чтобы заботиться о себе без посторонней помощи, не означает, что ты должен полагаться на авторитеты всю свою жизнь…
Алекс Джонс, Джон Раппопорт, Эдвард Гриффин и другие исследователи, психологи, социологи, историки и офицеры разведки в фильме об истории, настоящем и будущем контроля разума, о технологиях, применяемых всемирной элитой и государством для управления населением.
Перевод, менеджер проекта: Святослав Макаров, Unseen Matters
https://vk.com/unseenmatters,
Озвучивание, оформление, работа с видео: Игорь Фролов, Lord32x Studio
https://vk.com/lord32xmovies
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Category Education
С раннего детства мы приучаемся к поклонению авторитету, субординации и подчинению власти, поскольку, пока мы ещё дети – это наш единственный способ выжить. Однако, становясь взрослыми, мы редко проходим обряд посвящения в то, как мыслить методически и самостоятельно, а значит, лишь продолжаем повторять урок подчинения чужой воле. Но полная зависимость от кого-то, пока ты ещё слишком молод, чтобы заботиться о себе без посторонней помощи, не означает, что ты должен полагаться на авторитеты всю свою жизнь…
Алекс Джонс, Джон Раппопорт, Эдвард Гриффин и другие исследователи, психологи, социологи, историки и офицеры разведки в фильме об истории, настоящем и будущем контроля разума, о технологиях, применяемых всемирной элитой и государством для управления населением.
Перевод, менеджер проекта: Святослав Макаров, Unseen Matters
https://vk.com/unseenmatters,
Озвучивание, оформление, работа с видео: Игорь Фролов, Lord32x Studio
https://vk.com/lord32xmovies
LESS
Category Education
Keywords
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