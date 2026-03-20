Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Gelddruckmaschine - Dr. Silvia Behrendt

Hier finden Sie einen 𝗕𝗲𝗿𝗴𝗹𝗲𝗶𝘁𝗮𝗿𝘁𝗶𝗸𝗲𝗹 𝘇𝘂𝗺 𝗧𝗵𝗲𝗺𝗮 und eine Infografik zum herunterladen und verteilen:

https://www.michael-nehls.de/gelddruckmaschine-who





Das indoktrinierte Gehirn:

https://michael-nehls.de/das-indoktrinierte-gehirn/





𝗭𝘂 𝗚𝗮𝘀𝘁: Dr. Silvia Behrendt ist Verwaltungsjuristin, Gründerin und Direktorin der GHR Agency.

Sie studierte an der Universität St. Gallen und promovierte 2009 zum Doktor der Rechtswissenschaft. Während der als Schweinegrippe bekannten H1N1-Influenza fungierte sie als Rechtsberaterin der WHO. Im Jahr 2021 gründete sie die Global Health Responsibility Agency.





𝗪𝗲𝗯:

https://www.ghr.agency/





𝗤𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝗻𝗴𝗮𝗯𝗲𝗻:





Die WHO hat ihre erste Investitionsrunde eingeleitet: ein neues Konzept zur Mobilisierung vorhersehbarer und flexibler Ressourcen für die Kernarbeit der WHO in den nächsten vier Jahren (2025-2028):

https://www.who.int/about/funding/invest-in-who/investment-round





Die WHO sieht sich als ein „gesundes Investment mit satten Gewinnen (Faktor 35):

https://www.who.int/about/funding/invest-in-who/investment-case-2.0





Management des Risikos und der Auswirkungen künftiger Epidemien: Optionen für eine öffentlich-private Zusammenarbeit:

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Managing_Risk_Epidemics_report_2015.pdf





Disease X bzw. Krankheit X definiert laut John-Hopkins-Universität:

https://publichealth.jhu.edu/2024/what-is-disease-x





Die gewinnversprechende EUL (Emergency Use Listing, zu Deutsch: Liste für den Einsatz in Notfällen) umfasst laut WHO drei Produktströme, 1) Impfstoffe, 2) Therapeutika und 3) In-vitro-Diagnostika:

https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul





Pathogen-Prioritätensetzung: Ein wissenschaftlicher Rahmen für epidemische und pandemische Forschungsvorbereitung der WHO und ihrer Investoren (Stakeholder):

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/consultation-rdb/prioritization-pathogens-v6final.pdf?sfvrsn=c98effa7_4&download=true





CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) 2.0 and the 100 Days Mission, oder wie man in 100 Tagen neue Impfstoffe für eigentlich unbekannte Krankheitserreger bastelt:

https://cepi.net/cepi-20-and-100-days-mission





Anhang 2 der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005):

https://www.who.int/publications/m/item/annex-2-of-the-international-health-regulations-(2005)





„Infodemic“, oder wie die WHO sicherstellen will, dass nur ihre „Wahrheiten“ öffentliche Verbreitung findet, und alles andere zensiert wird. Es geht um die vollständige Kontrolle der öffentlichen Meinung:

https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1





Hier versuche ich am 12. April 2024 in der Keynote, also einem Schlüsselvortrag, auf Einladung des Schweizer Außenministers Ignazio Cassis beim International Cooperation Forum in Basel die mir gestellte Frage zu beantworten: „Was benötigt das Gehirn, um Frieden denken zu können“. Hier die Rede in Original Englischer Sprache:

https://www.youtube.com/watch?v=4wtJ22zn2Kg&t=1389s





Hier die gleiche Rede, aber in deutscher Sprache, die ich am 5. Mai 2024 auf einem Event halte, zu dem Marc Friedrich eingeladen hatte:

https://www.youtube.com/watch?v=3dmIFwwcNik&t=680s





Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) zu COVID-19-„Impfstoffen“ und ihre extrem hohe Nebenwirkungsrate im Vergleich zu allen Impfstoffen weltweit:

https://openvaers.com/covid-data





Die angekündigten Artikel zu RSV bei Säuglingen und die neuen Impfstoffe, sowie zum „Impfen“ von Schwangeren werden demnächst auf meiner Webseite zu finden und sofort in einem Newsletter bekanntgegeben, bitte hier abonnieren:

https://michael-nehls.de/newsletter/





𝗞𝗮𝗽𝗶𝘁𝗲𝗹:





0:00

Einführung und Kapitalismus-Zitat





1:09

Gesprächsbeginn und Themeneinführung





4:49

Silvia Berends Hintergrund und Expertise





8:00

Kritik an der WHO und Gesundheitsvorschriften





11:46

Die WHO als wirtschaftliches Machtinstrument





17:06

Risiken von Notfallzulassungen und mRNA-Impfstoffen





24:48

1 zu 35 Rendite und wirtschaftliche Interessen der WHO





31:01

Politische und rechtliche Auswirkungen der WHO-Strategien





38:03

Die Rolle der Pharmaindustrie und Biotechnologie





45:06

Erweiterte Gesundheitsvorschriften und globale Kontrolle





57:03

Miss- und Desinformation als staatliche Aufgabe





1:02:01

Abschließende Überlegungen und Ausblick





𝗪𝗲𝗯:

https://www.michael-nehls.de





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https://www.youtube.com/watch?v=HJEd01RWZlY