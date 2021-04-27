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Jair Messias Bolsonaro 🇧🇷registra quem é o Professor PADilla, Luiz Roberto Nunes Padilla De Oliveira
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2 views • April 27, 2021
Em 2016, do plenário da Câmara Federal, Jair Messias Bolsonaro registra quem é o Professor PADilla, editor deste Canal.
O vídeo estava em
https://youtu.be/-jDAL4Q2YpQ
Contudo, como fomos suspensos pelo globalismo, o vídeo agora está aqui.
Há 25 anos, tenho sido atacado por ações de alguns que se acham de direita mas são pilotados pelos globalistas.
Os controladores notaram o perigo que representava há 25 anos quando fui um dos primeiros - na nossa geração - a combater eficazmente os planos, antes mesmo de saber que se originava do globalismo e sua cria, o comunismo, desde os anos setenta.
Exigiria alguns volumes relatar.
Então, darei 3 exemplos:
1º. Em 1995, fui o único, em todo pais, a combater a extorsão das multinacionais de medicamentos.
Elas extorquiam 2 mil dolares mensais do poder público por cada aidético.
Só no Rio Grande do Sul, sangravam US$ 24 milhões de dólares🇺🇸 anuais.
Passei a ser perseguido pela esquerda.
O que sequer imaginava, e só descobri quase duas décadas depois, eu estava na lista negra da “fake-direita”, sendo atacado dissimuladamente.
Não parece, mas é muito pior porque:
a) não se percebe o bullying, ele é feito pelas costas;
b) o assassinato de reputação é camuflado em boatos, comentários maldosos e uma discriminação dirigida;
c) a infâmia é promovida por pessoas que fingem ter uma ideologia liberal ou conservadora, produzindo forte efeito sobre quem comunga desse enfoque.
Essa conjunção de fatores isola e condena ao ostracismo sem chance de qualquer defesa.
A perversa “direita-globalista” é constituída de figurantes e atores financiados por mega corporações como a Monsanto, a qual possui até um departamento especializado em acabar com quem lhes ameaça.
Esse departamento desenvolveu-se quando, sozinho, em 1995, detive o plano da Monsanto de controlar a produção de alimentos no RS e, cim isso, impor as sementes transgênicas cancerígenas e os pesticidas mortais.
O trabalho que fiz, sozinho, e sem qualquer remuneração, viabilizou a existência, atual, de um considerável volume e variedade de produtos orgânicos.
O plano globalista era dizimar a produção orgânica - a qual é essencial para a alimentação funcional e a boa saúde, como destaca o meu e-book em edição em http://bit.ly/saude-cuidados
💪
Para ter uma ideia da diferença que causa, sente-se para examinar os fatos em http://bit.ly/fungomortal
💀
Recomendo sentar porque os fatos são estarrecedores, capazes de fazer cair de queixo...
EXEMPLO 2º.: Apaixonado e sonhador acadêmico de direito, desde o início da advocacia em 1983 trabalhei pelo fortalecimento da carreira.
Tornei-me dos principais opositores dos honorários de sucumbência aviltantes. O trabalho publicado na Revista de Processo v. 55 p. 297-203 era citado por Theotônio Negrão no CPC Anotado, então a 'Biblia' do causídico.
No blog, mantenho uma versão revista e várias vezes ampliada do estudo.
De 1990 a 1993, criei e editei a coluna 'Ipsis Litteris' no Jornal da OAB-RS através do qual, mensalmente, todos inscritos no Estado recebiam gratuita atualização legislativa e jurisprudencial.
Esse trabalho voluntário e sem qualquer tipo de contraprestação, e também mais de uma centena de trabalhos publicados, diversos com teses inéditas, com a disposição de ajudar sem olhar a quem (que me levaria a fundar e presidir o Rotary Clube de Porto Alegre Moinhos de Vento entre 2000-2002) proporcionou certo prestígio entre os operadores forenses.
Tudo isso permitiu que, em 2003, sozinho, através de uma singela Carta Aberta questionando, a partir dos fatos de sua gestão na PGE-RS, o que Paulo Torelly pretendia aspirando presidir a OAB-RS - carta a qual inúmeros Colegas decidiram espalhar (sem que ninguém lhes pedissem!), foi obstado o plano petista (iniciado em 1997) de aparelhar a Ordem.
Eu sofri terriveis represálias. Eles queriam evitar que, em 2006, repetisse o feito de 2003.
Saiba detalhes em http://bit.ly/oab2006
Assim, dia 18/10/2006, exatas 3 semanas antes da eleição da OAB-RS, quando a campanha deslancha, eu fui demitido da PGE-RS mediante um processo ilegal e sem direito a nada, nem mesmo os vencimentos dos 18 dias trabalhados me pagaram.
Antes de me demitir, sofri diversos abusos de poder e ilegalidades na PGE-RS.
Cheguei a ser condenado por processos onde eu não era o procurador ou por fatos sobre os quais não tinha qualquer responsabilidade.
Ao lembrar, dá-me ganas de colocar toda essa gente desumana atrás das grades.
Uma das inesqueciveis injustiças ocorreu por ocasião das indenizações por dano moral.
O Estado sofria condenações de vulto, chegavam a 200 salários mínimos por coisas banais, tipo de um escorregão em calçada.
Desenvolvi uma tese sobre o 'pretium doloris' - proporcional ao sofrimento da vítima e à capacidade do responsável - dever ser módico com respeito aos Estados Membros porque:
a) a Constituição Federal de 1988 ampliou as atribuições dos Estados e reduziu ...
O vídeo estava em
https://youtu.be/-jDAL4Q2YpQ
Contudo, como fomos suspensos pelo globalismo, o vídeo agora está aqui.
Há 25 anos, tenho sido atacado por ações de alguns que se acham de direita mas são pilotados pelos globalistas.
Os controladores notaram o perigo que representava há 25 anos quando fui um dos primeiros - na nossa geração - a combater eficazmente os planos, antes mesmo de saber que se originava do globalismo e sua cria, o comunismo, desde os anos setenta.
Exigiria alguns volumes relatar.
Então, darei 3 exemplos:
1º. Em 1995, fui o único, em todo pais, a combater a extorsão das multinacionais de medicamentos.
Elas extorquiam 2 mil dolares mensais do poder público por cada aidético.
Só no Rio Grande do Sul, sangravam US$ 24 milhões de dólares🇺🇸 anuais.
Passei a ser perseguido pela esquerda.
O que sequer imaginava, e só descobri quase duas décadas depois, eu estava na lista negra da “fake-direita”, sendo atacado dissimuladamente.
Não parece, mas é muito pior porque:
a) não se percebe o bullying, ele é feito pelas costas;
b) o assassinato de reputação é camuflado em boatos, comentários maldosos e uma discriminação dirigida;
c) a infâmia é promovida por pessoas que fingem ter uma ideologia liberal ou conservadora, produzindo forte efeito sobre quem comunga desse enfoque.
Essa conjunção de fatores isola e condena ao ostracismo sem chance de qualquer defesa.
A perversa “direita-globalista” é constituída de figurantes e atores financiados por mega corporações como a Monsanto, a qual possui até um departamento especializado em acabar com quem lhes ameaça.
Esse departamento desenvolveu-se quando, sozinho, em 1995, detive o plano da Monsanto de controlar a produção de alimentos no RS e, cim isso, impor as sementes transgênicas cancerígenas e os pesticidas mortais.
O trabalho que fiz, sozinho, e sem qualquer remuneração, viabilizou a existência, atual, de um considerável volume e variedade de produtos orgânicos.
O plano globalista era dizimar a produção orgânica - a qual é essencial para a alimentação funcional e a boa saúde, como destaca o meu e-book em edição em http://bit.ly/saude-cuidados
💪
Para ter uma ideia da diferença que causa, sente-se para examinar os fatos em http://bit.ly/fungomortal
💀
Recomendo sentar porque os fatos são estarrecedores, capazes de fazer cair de queixo...
EXEMPLO 2º.: Apaixonado e sonhador acadêmico de direito, desde o início da advocacia em 1983 trabalhei pelo fortalecimento da carreira.
Tornei-me dos principais opositores dos honorários de sucumbência aviltantes. O trabalho publicado na Revista de Processo v. 55 p. 297-203 era citado por Theotônio Negrão no CPC Anotado, então a 'Biblia' do causídico.
No blog, mantenho uma versão revista e várias vezes ampliada do estudo.
De 1990 a 1993, criei e editei a coluna 'Ipsis Litteris' no Jornal da OAB-RS através do qual, mensalmente, todos inscritos no Estado recebiam gratuita atualização legislativa e jurisprudencial.
Esse trabalho voluntário e sem qualquer tipo de contraprestação, e também mais de uma centena de trabalhos publicados, diversos com teses inéditas, com a disposição de ajudar sem olhar a quem (que me levaria a fundar e presidir o Rotary Clube de Porto Alegre Moinhos de Vento entre 2000-2002) proporcionou certo prestígio entre os operadores forenses.
Tudo isso permitiu que, em 2003, sozinho, através de uma singela Carta Aberta questionando, a partir dos fatos de sua gestão na PGE-RS, o que Paulo Torelly pretendia aspirando presidir a OAB-RS - carta a qual inúmeros Colegas decidiram espalhar (sem que ninguém lhes pedissem!), foi obstado o plano petista (iniciado em 1997) de aparelhar a Ordem.
Eu sofri terriveis represálias. Eles queriam evitar que, em 2006, repetisse o feito de 2003.
Saiba detalhes em http://bit.ly/oab2006
Assim, dia 18/10/2006, exatas 3 semanas antes da eleição da OAB-RS, quando a campanha deslancha, eu fui demitido da PGE-RS mediante um processo ilegal e sem direito a nada, nem mesmo os vencimentos dos 18 dias trabalhados me pagaram.
Antes de me demitir, sofri diversos abusos de poder e ilegalidades na PGE-RS.
Cheguei a ser condenado por processos onde eu não era o procurador ou por fatos sobre os quais não tinha qualquer responsabilidade.
Ao lembrar, dá-me ganas de colocar toda essa gente desumana atrás das grades.
Uma das inesqueciveis injustiças ocorreu por ocasião das indenizações por dano moral.
O Estado sofria condenações de vulto, chegavam a 200 salários mínimos por coisas banais, tipo de um escorregão em calçada.
Desenvolvi uma tese sobre o 'pretium doloris' - proporcional ao sofrimento da vítima e à capacidade do responsável - dever ser módico com respeito aos Estados Membros porque:
a) a Constituição Federal de 1988 ampliou as atribuições dos Estados e reduziu ...
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