Jair Messias Bolsonaro 🇧🇷registra quem é o Professor PADilla, Luiz Roberto Nunes Padilla De Oliveira

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2 views • April 27, 2021



O vídeo estava em

https://youtu.be/-jDAL4Q2YpQ

Contudo, como fomos suspensos pelo globalismo, o vídeo agora está aqui.

Há 25 anos, tenho sido atacado por ações de alguns que se acham de direita mas são pilotados pelos globalistas.

Os controladores notaram o perigo que representava há 25 anos quando fui um dos primeiros - na nossa geração - a combater eficazmente os planos, antes mesmo de saber que se originava do globalismo e sua cria, o comunismo, desde os anos setenta.

Exigiria alguns volumes relatar.

Então, darei 3 exemplos:

1º. Em 1995, fui o único, em todo pais, a combater a extorsão das multinacionais de medicamentos.

Elas extorquiam 2 mil dolares mensais do poder público por cada aidético.

Só no Rio Grande do Sul, sangravam US$ 24 milhões de dólares🇺🇸 anuais.

Passei a ser perseguido pela esquerda.

O que sequer imaginava, e só descobri quase duas décadas depois, eu estava na lista negra da “fake-direita”, sendo atacado dissimuladamente.

Não parece, mas é muito pior porque:

a) não se percebe o bullying, ele é feito pelas costas;

b) o assassinato de reputação é camuflado em boatos, comentários maldosos e uma discriminação dirigida;

c) a infâmia é promovida por pessoas que fingem ter uma ideologia liberal ou conservadora, produzindo forte efeito sobre quem comunga desse enfoque.

Essa conjunção de fatores isola e condena ao ostracismo sem chance de qualquer defesa.

A perversa “direita-globalista” é constituída de figurantes e atores financiados por mega corporações como a Monsanto, a qual possui até um departamento especializado em acabar com quem lhes ameaça.

Esse departamento desenvolveu-se quando, sozinho, em 1995, detive o plano da Monsanto de controlar a produção de alimentos no RS e, cim isso, impor as sementes transgênicas cancerígenas e os pesticidas mortais.

O trabalho que fiz, sozinho, e sem qualquer remuneração, viabilizou a existência, atual, de um considerável volume e variedade de produtos orgânicos.

O plano globalista era dizimar a produção orgânica - a qual é essencial para a alimentação funcional e a boa saúde, como destaca o meu e-book em edição em

💪



Para ter uma ideia da diferença que causa, sente-se para examinar os fatos em

💀

Recomendo sentar porque os fatos são estarrecedores, capazes de fazer cair de queixo...



EXEMPLO 2º.: Apaixonado e sonhador acadêmico de direito, desde o início da advocacia em 1983 trabalhei pelo fortalecimento da carreira.

Tornei-me dos principais opositores dos honorários de sucumbência aviltantes. O trabalho publicado na Revista de Processo v. 55 p. 297-203 era citado por Theotônio Negrão no CPC Anotado, então a 'Biblia' do causídico.

No blog, mantenho uma versão revista e várias vezes ampliada do estudo.

De 1990 a 1993, criei e editei a coluna 'Ipsis Litteris' no Jornal da OAB-RS através do qual, mensalmente, todos inscritos no Estado recebiam gratuita atualização legislativa e jurisprudencial.

Esse trabalho voluntário e sem qualquer tipo de contraprestação, e também mais de uma centena de trabalhos publicados, diversos com teses inéditas, com a disposição de ajudar sem olhar a quem (que me levaria a fundar e presidir o Rotary Clube de Porto Alegre Moinhos de Vento entre 2000-2002) proporcionou certo prestígio entre os operadores forenses.

Tudo isso permitiu que, em 2003, sozinho, através de uma singela Carta Aberta questionando, a partir dos fatos de sua gestão na PGE-RS, o que Paulo Torelly pretendia aspirando presidir a OAB-RS - carta a qual inúmeros Colegas decidiram espalhar (sem que ninguém lhes pedissem!), foi obstado o plano petista (iniciado em 1997) de aparelhar a Ordem.

Eu sofri terriveis represálias. Eles queriam evitar que, em 2006, repetisse o feito de 2003.

Saiba detalhes em

Assim, dia 18/10/2006, exatas 3 semanas antes da eleição da OAB-RS, quando a campanha deslancha, eu fui demitido da PGE-RS mediante um processo ilegal e sem direito a nada, nem mesmo os vencimentos dos 18 dias trabalhados me pagaram.

Antes de me demitir, sofri diversos abusos de poder e ilegalidades na PGE-RS.

Cheguei a ser condenado por processos onde eu não era o procurador ou por fatos sobre os quais não tinha qualquer responsabilidade.

Ao lembrar, dá-me ganas de colocar toda essa gente desumana atrás das grades.

Uma das inesqueciveis injustiças ocorreu por ocasião das indenizações por dano moral.

O Estado sofria condenações de vulto, chegavam a 200 salários mínimos por coisas banais, tipo de um escorregão em calçada.

Desenvolvi uma tese sobre o 'pretium doloris' - proporcional ao sofrimento da vítima e à capacidade do responsável - dever ser módico com respeito aos Estados Membros porque:

a) a Constituição Federal de 1988 ampliou as atribuições dos Estados e reduziu ... Em 2016, do plenário da Câmara Federal, Jair Messias Bolsonaro registra quem é o Professor PADilla, editor deste Canal.O vídeo estava emContudo, como fomos suspensos pelo globalismo, o vídeo agora está aqui.Há 25 anos, tenho sido atacado por ações de alguns que se acham de direita mas são pilotados pelos globalistas.Os controladores notaram o perigo que representava há 25 anos quando fui um dos primeiros - na nossa geração - a combater eficazmente os planos, antes mesmo de saber que se originava do globalismo e sua cria, o comunismo, desde os anos setenta.Exigiria alguns volumes relatar.Então, darei 3 exemplos:1º. Em 1995, fui o único, em todo pais, a combater a extorsão das multinacionais de medicamentos.Elas extorquiam 2 mil dolares mensais do poder público por cada aidético.Só no Rio Grande do Sul, sangravam US$ 24 milhões de dólares🇺🇸 anuais.Passei a ser perseguido pela esquerda.O que sequer imaginava, e só descobri quase duas décadas depois, eu estava na lista negra da “fake-direita”, sendo atacado dissimuladamente.Não parece, mas é muito pior porque:a) não se percebe o bullying, ele é feito pelas costas;b) o assassinato de reputação é camuflado em boatos, comentários maldosos e uma discriminação dirigida;c) a infâmia é promovida por pessoas que fingem ter uma ideologia liberal ou conservadora, produzindo forte efeito sobre quem comunga desse enfoque.Essa conjunção de fatores isola e condena ao ostracismo sem chance de qualquer defesa.A perversa “direita-globalista” é constituída de figurantes e atores financiados por mega corporações como a Monsanto, a qual possui até um departamento especializado em acabar com quem lhes ameaça.Esse departamento desenvolveu-se quando, sozinho, em 1995, detive o plano da Monsanto de controlar a produção de alimentos no RS e, cim isso, impor as sementes transgênicas cancerígenas e os pesticidas mortais.O trabalho que fiz, sozinho, e sem qualquer remuneração, viabilizou a existência, atual, de um considerável volume e variedade de produtos orgânicos.O plano globalista era dizimar a produção orgânica - a qual é essencial para a alimentação funcional e a boa saúde, como destaca o meu e-book em edição em http://bit.ly/saude-cuidados Para ter uma ideia da diferença que causa, sente-se para examinar os fatos em http://bit.ly/fungomortal Recomendo sentar porque os fatos são estarrecedores, capazes de fazer cair de queixo...EXEMPLO 2º.: Apaixonado e sonhador acadêmico de direito, desde o início da advocacia em 1983 trabalhei pelo fortalecimento da carreira.Tornei-me dos principais opositores dos honorários de sucumbência aviltantes. O trabalho publicado na Revista de Processo v. 55 p. 297-203 era citado por Theotônio Negrão no CPC Anotado, então a 'Biblia' do causídico.No blog, mantenho uma versão revista e várias vezes ampliada do estudo.De 1990 a 1993, criei e editei a coluna 'Ipsis Litteris' no Jornal da OAB-RS através do qual, mensalmente, todos inscritos no Estado recebiam gratuita atualização legislativa e jurisprudencial.Esse trabalho voluntário e sem qualquer tipo de contraprestação, e também mais de uma centena de trabalhos publicados, diversos com teses inéditas, com a disposição de ajudar sem olhar a quem (que me levaria a fundar e presidir o Rotary Clube de Porto Alegre Moinhos de Vento entre 2000-2002) proporcionou certo prestígio entre os operadores forenses.Tudo isso permitiu que, em 2003, sozinho, através de uma singela Carta Aberta questionando, a partir dos fatos de sua gestão na PGE-RS, o que Paulo Torelly pretendia aspirando presidir a OAB-RS - carta a qual inúmeros Colegas decidiram espalhar (sem que ninguém lhes pedissem!), foi obstado o plano petista (iniciado em 1997) de aparelhar a Ordem.Eu sofri terriveis represálias. Eles queriam evitar que, em 2006, repetisse o feito de 2003.Saiba detalhes em http://bit.ly/oab2006 Assim, dia 18/10/2006, exatas 3 semanas antes da eleição da OAB-RS, quando a campanha deslancha, eu fui demitido da PGE-RS mediante um processo ilegal e sem direito a nada, nem mesmo os vencimentos dos 18 dias trabalhados me pagaram.Antes de me demitir, sofri diversos abusos de poder e ilegalidades na PGE-RS.Cheguei a ser condenado por processos onde eu não era o procurador ou por fatos sobre os quais não tinha qualquer responsabilidade.Ao lembrar, dá-me ganas de colocar toda essa gente desumana atrás das grades.Uma das inesqueciveis injustiças ocorreu por ocasião das indenizações por dano moral.O Estado sofria condenações de vulto, chegavam a 200 salários mínimos por coisas banais, tipo de um escorregão em calçada.Desenvolvi uma tese sobre o 'pretium doloris' - proporcional ao sofrimento da vítima e à capacidade do responsável - dever ser módico com respeito aos Estados Membros porque:a) a Constituição Federal de 1988 ampliou as atribuições dos Estados e reduziu ... Keywords jairbolsonaromessias

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