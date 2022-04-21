حمله جمهوری #باکو #آذربایجان به #ارمنستان به بهانه #آرتساخ #قره باغ یا نخستین گام اشغال تبریز

حمله ددمنشانه جمهوری #باکو ( #آذربایجان ) به #ارمنستان به بهانه #آرتساخ یا #قره_باغ درواقع نخستین گام اشغال #تبریز است و ریشه های ژرف #تاریخی و #تمدنی دارد و از نظر جغرافیای سیاسی و استراتژیک برای #ایران بسیار مهم است #پان_ترکیسم و شبه تمدن مغولی یک تهدید برای #تمدن_ایرانی ومتحدان تاریخی واستراتژیک آن از جمله ارمنستان است. تصرف منطقه جبرئیل قره باغ به دست باکو، جمهوری باکو را به استان .آذربایجان شرقی ایران وصل می کند و زمینه ساز #تجزیه این بخش از ایران میشود. اما چرا #جمهوری_اسلامی وشخص #خامنه_ای با حمایت از #باکو زمینه #تجزیه ایران را فراهم آوردند؟ پان ترکیسم پنهان در جمهوری اسلامی چگونه است و ارتباطش با #آنوسی ها و#یهودیان_خزری در چیست؟ #آتورپاتکان حقیقی کجاست؟ تفاوت #آذری یا #ترک_آریایی با #ترک_مغولی در چیست؟ وچرا #سید_کراسی و #آنوسی_کراسی در جمهوری اسلامی نابودی ایران و ارمنستان را می خواهد؟ همکاری #ناتو، #اسرائیل و #واتیکان با پان ترکیسم برای چیست؟ چرا خامنه ای واسرائیل در آذربایجان اهداف یکسانی دارند؟ راه چاره برای مساله آرتساخ و #تالش از دید #مانیفست_اندیشکده_ایرانزمین چیست؟ پاسخ این پرسش ها و مسائل دیگر را از زبان #رضا_هازلی دربرنامه #اندیشکده_ایرانزمین خواهید شنید