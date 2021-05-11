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VAGT I GEVÆR: Systematisk Ulovlige Lovbrud - dokumenteret [12.11.2018]
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0 view • May 11, 2021
Min YouTube (YT) kanal siden 2002 med hundredevis af videoer og ca 800 subs blev slettet pga jeg delte de ting jeg opdagede, som jeg har gjort i årevis, så jeg blev nødt til at oprette en ny. Her en af de få videoer jeg har lagt op. Tingene hænger sammen, systematiske lovbrud, retssystemet er plumråddent og korrupt, 'Eliten' (Satanisterne) holder hånden over hinanden, ingen stilles til ansvar, alle politikerne ved det men ingen siger noget, dvs vi lever rent faktisk i en BANANSTAT - som jeg også har skrevet i årevis.
Det har siden 1848 (Grundloven) været en 'kultur' i retssystemet, at man ikke dømmer folk der 'udfører' sit arbejde i 'offentlig tjeneste/embede, det uanset hvad der begås af brobrydelser incl systematisk lovbrud, dvs Magtens 3-deling er ikke eksisterende, hvad bl.a. advokat Mads Pramming har dokumenteret i årevis.
12.11.2018 TV 2 Lorry
På TV 2 Lorry har vi det seneste års tid fortalt om adskillige syge borgere
- særligt i Københavns Kommune - som er blevet klemt i systemet med
systematisk ulovlig sagsbehandling.
Flere advokater råber vagt i gevær - dagligt møder de udsatte borgere, der
bliver udsat for ulovlig sagsbehandling i kommunerne samt i hovedstadsområdet. Men ulovlighederne har ingen konsekvenser for kommunerne.
Selvom borgernes sager er fyldt med eksempler på ulovlig sagsbehandling og tvivlsomme afgørelser, får det ingen konsekvenser for de kommuner, der laver ulovlighederne.
Kilder:
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Hæderkronet advokat Mads Bramming i opråb: Sagsbehandlere er enevældige konger
Retssikkerheden for samfundets mest udsatte og syge borgere er i dag
voldsomt truet. For der er ingen domstolskontrol med kommunerne. Det kan systematisk ulovlig sagsbehandling, som dagligt møder borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling.
Det betyder reelt set, at vi i dag har et system, hvor sagsbehandlere i f.eks.
København, Frederikssund og Gribskov Kommune er enevældige konger.
- Det er hammersyge folk, som er endt i nogle helt ulykkelige situationer. De
kan ikke forsørge sig selv og kan ikke klare sig uden hjælp.
Men alligevel får de at vide af myndighederne, at de da sagtens kan klare sig selv. De skal bare tage et arbejde, siger Mads Pramming til TV 2 Lorry.
Advokaten oplever, at i rigtig mange af borgernes sager er der graverende ulovligheder i sagsbehandlingen. Men selvom borgernes sager er fyldt med eksempler på ulovlig sagsbehandling og tvivlsomme afgørelser,
får det ingen konsekvenser for de kommuner, der laver fejlene.
Mere her:
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/haederkronet-advokat-i-oprab-sagsbehandlere-er-enevaeldige-konger
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Kaaveh Piroz, søn af narkogangster: Nu kæmper han for samfundets svageste.
- Når kommunerne i dag træffer afgørelser, så vejer de økonomiske hensyn tit tungest. Derfor bliver der truffet rigtig mange ulovlige afgørelser. Og det
presser rigtig mange svage borgere ud i en afmagtsfølelse.
Ifølge Kaaveh Piroz stiger antallet af frustrerende syge borgere, som ulovligt får fjernet deres kontanthjælp, nægtet en førtidspension eller bliver parkeret i endeløse ressourceforløb. Og det hjælper sjældent at klage over kommunernes afgørelse, for klageenheden og Ankestyrelsen giver alt for tit kommunerne medhold.
Derfor er retssikkerheden på det socialretlige område sat ud af kraft. Der er
ingen 3. statsmagt til at banke kommunerne på plads.
- Det betyder, at kommunerne kan spekulere i sådanne afgørelser, for hvis
Ankestyrelsen endelig underkender kommunens afgørelse, så kan kommunen bare sige "fint nok, du får din kontanthjælp tilbage, men nu har vi sparet de penge og vi fortsætter bare vores praksis i andre sager.
- Vi ser i dag sønderknuste og nedbrudte mennesker begå hærværk på
kommunens jobcentre. I frustration begår de selvmord eller sætter ild til sig
selv, som det skete udenfor Brøndby Kommunes jobcenter for få år siden.
Borgerne er begyndte at hænge sagsbehandlere ud på de sociale medier.
Borgere, som vi jo efterfølgende, kører straffesager mod. Det er jo helt galt, så vi må gøre noget for at styrke retssikkerheden i systemet, så borgerne ikke bliver ulovligt behandlet, og derfor begynder at betragte systemet som en fjende.
Læs mere her: https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/son-af-narkogangster-nu-kaemper-han-samfundets-svageste
Note: Dette er foregået siden 1848, at retssikkerheden på det socialretlige
område er sat ud af kraft, at der ingen 3. statsmagt er til at banke
kommunerne på plads, når de begår lovovertrædelser.
Spørgsmål Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre:???
KL (Kommunernes Landsforening) ønsker ikke at udtale sig om det nuværende kontrolsystem med kommunernes afgørelser, og en Forvaltningsdomstol.
Mere her i denne tråd
https://www.k10.dk/showpost.php?p=368733&;postcount=584
Kilde: VAGT I GEVÆR: systematisk ulovlig sagsbehandling, dokumenteret.
883 views • Oct 24, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/zeuoIWytNug
Det har siden 1848 (Grundloven) været en 'kultur' i retssystemet, at man ikke dømmer folk der 'udfører' sit arbejde i 'offentlig tjeneste/embede, det uanset hvad der begås af brobrydelser incl systematisk lovbrud, dvs Magtens 3-deling er ikke eksisterende, hvad bl.a. advokat Mads Pramming har dokumenteret i årevis.
12.11.2018 TV 2 Lorry
På TV 2 Lorry har vi det seneste års tid fortalt om adskillige syge borgere
- særligt i Københavns Kommune - som er blevet klemt i systemet med
systematisk ulovlig sagsbehandling.
Flere advokater råber vagt i gevær - dagligt møder de udsatte borgere, der
bliver udsat for ulovlig sagsbehandling i kommunerne samt i hovedstadsområdet. Men ulovlighederne har ingen konsekvenser for kommunerne.
Selvom borgernes sager er fyldt med eksempler på ulovlig sagsbehandling og tvivlsomme afgørelser, får det ingen konsekvenser for de kommuner, der laver ulovlighederne.
Kilder:
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Hæderkronet advokat Mads Bramming i opråb: Sagsbehandlere er enevældige konger
Retssikkerheden for samfundets mest udsatte og syge borgere er i dag
voldsomt truet. For der er ingen domstolskontrol med kommunerne. Det kan systematisk ulovlig sagsbehandling, som dagligt møder borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling.
Det betyder reelt set, at vi i dag har et system, hvor sagsbehandlere i f.eks.
København, Frederikssund og Gribskov Kommune er enevældige konger.
- Det er hammersyge folk, som er endt i nogle helt ulykkelige situationer. De
kan ikke forsørge sig selv og kan ikke klare sig uden hjælp.
Men alligevel får de at vide af myndighederne, at de da sagtens kan klare sig selv. De skal bare tage et arbejde, siger Mads Pramming til TV 2 Lorry.
Advokaten oplever, at i rigtig mange af borgernes sager er der graverende ulovligheder i sagsbehandlingen. Men selvom borgernes sager er fyldt med eksempler på ulovlig sagsbehandling og tvivlsomme afgørelser,
får det ingen konsekvenser for de kommuner, der laver fejlene.
Mere her:
https://www.tv2lorry.dk/lorryland/haederkronet-advokat-i-oprab-sagsbehandlere-er-enevaeldige-konger
12. nov 2018 af Espen Slavensky
Kaaveh Piroz, søn af narkogangster: Nu kæmper han for samfundets svageste.
- Når kommunerne i dag træffer afgørelser, så vejer de økonomiske hensyn tit tungest. Derfor bliver der truffet rigtig mange ulovlige afgørelser. Og det
presser rigtig mange svage borgere ud i en afmagtsfølelse.
Ifølge Kaaveh Piroz stiger antallet af frustrerende syge borgere, som ulovligt får fjernet deres kontanthjælp, nægtet en førtidspension eller bliver parkeret i endeløse ressourceforløb. Og det hjælper sjældent at klage over kommunernes afgørelse, for klageenheden og Ankestyrelsen giver alt for tit kommunerne medhold.
Derfor er retssikkerheden på det socialretlige område sat ud af kraft. Der er
ingen 3. statsmagt til at banke kommunerne på plads.
- Det betyder, at kommunerne kan spekulere i sådanne afgørelser, for hvis
Ankestyrelsen endelig underkender kommunens afgørelse, så kan kommunen bare sige "fint nok, du får din kontanthjælp tilbage, men nu har vi sparet de penge og vi fortsætter bare vores praksis i andre sager.
- Vi ser i dag sønderknuste og nedbrudte mennesker begå hærværk på
kommunens jobcentre. I frustration begår de selvmord eller sætter ild til sig
selv, som det skete udenfor Brøndby Kommunes jobcenter for få år siden.
Borgerne er begyndte at hænge sagsbehandlere ud på de sociale medier.
Borgere, som vi jo efterfølgende, kører straffesager mod. Det er jo helt galt, så vi må gøre noget for at styrke retssikkerheden i systemet, så borgerne ikke bliver ulovligt behandlet, og derfor begynder at betragte systemet som en fjende.
Læs mere her: https://www.tv2lorry.dk/kobenhavn/son-af-narkogangster-nu-kaemper-han-samfundets-svageste
Note: Dette er foregået siden 1848, at retssikkerheden på det socialretlige
område er sat ud af kraft, at der ingen 3. statsmagt er til at banke
kommunerne på plads, når de begår lovovertrædelser.
Spørgsmål Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre:???
KL (Kommunernes Landsforening) ønsker ikke at udtale sig om det nuværende kontrolsystem med kommunernes afgørelser, og en Forvaltningsdomstol.
Mere her i denne tråd
https://www.k10.dk/showpost.php?p=368733&;postcount=584
Kilde: VAGT I GEVÆR: systematisk ulovlig sagsbehandling, dokumenteret.
883 views • Oct 24, 2020
Jobcenter København - Københavns Kommune
7 subscribers
https://youtu.be/zeuoIWytNug
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