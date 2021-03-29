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29.03.2021. Летом уколят все взрослое население (Выпуск № 195 часть II (1)).
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9791 views • March 27, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:27 Летом укoлят всё взрослое население. https://www.youtube.com/watch?v=Kc1bucakktw.
13:33 Эвакуация в лагеря. Выделены деньги! https://www.youtube.com/watch?v=RAU-lbt1mjQ.
20:02 ВАКЦИНАЦИЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ! https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=ImuamnsDo3s.
30:54 БАЙДЕН ПАДАЕТ. https://t.me/rian_ru/86731.
31:28 Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета. https://www.youtube.com/watch?v=gXaIWIy2jlw.
32:52 Влад Фридом 19.03.2021. Почему сегодня всё так происходит? https://www.youtube.com/watch?v=MY-t5LaEOo4.
37:35 Без названия. https://vk.com/eugen_kazak?z=video291587659_456244972%2Fd2673d5780827e72c7%2Fpl_post_291587659_39418.
40:48 БИОЛОГИЧЕСКИЕ РОБОТЫ И ФЕТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. https://www.brighteon.com/1e40b98b-9720-4a85-97ce-e4e4f7c69a12.
52:14 ОПАСНО! НАРКОТИКИ В ШКОЛЕ: Снюс ВСЕМ ВСЕМ дети и наркотики, разошлите Всем! синтетический наркотик! https://ok.ru/video/2609990668718.
01:00:00 В тесте на Кovид обнаружены моргеллоны? Нужно перепроверить... https://www.youtube.com/watch?v=wQyfjPfXR2A.
01:02:26 N461.Детектирование на маргелоны/нано в организме. https://www.youtube.com/watch?v=kv3aujZBGKs.
01:06:22 Новую эпидемию с большой смертностью предрек доктор Мясников. https://news.mail.ru/society/44350366/.
01:07:38 Полный обзор баран-демии до 2028. Все документы от основных кукловодов. https://www.youtube.com/watch?v=xC0eKoxscw0.
Сегодня мы поговорим о планах мирового правительства вакцинировать человечества от ковид-19 к лету 2021 года. Также узнаем о законе об эвакуации, принятым Госдумой, который предусматривает эвакуацию граждан с территории где объявлен режим чрезвычайной ситуации, или угроза ее возникновения. Также поговорим о том, как детям в школах дают наркотики, как собираются делать прививки в детских домах. Увидим для чего используют убитых с помощью абортов детей, узнаем, что маргеллоны присутствуют в ковид-тестах.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:27 Летом укoлят всё взрослое население. https://www.youtube.com/watch?v=Kc1bucakktw.
13:33 Эвакуация в лагеря. Выделены деньги! https://www.youtube.com/watch?v=RAU-lbt1mjQ.
20:02 ВАКЦИНАЦИЯ В ДЕТСКИХ ДОМАХ! https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=ImuamnsDo3s.
30:54 БАЙДЕН ПАДАЕТ. https://t.me/rian_ru/86731.
31:28 Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета. https://www.youtube.com/watch?v=gXaIWIy2jlw.
32:52 Влад Фридом 19.03.2021. Почему сегодня всё так происходит? https://www.youtube.com/watch?v=MY-t5LaEOo4.
37:35 Без названия. https://vk.com/eugen_kazak?z=video291587659_456244972%2Fd2673d5780827e72c7%2Fpl_post_291587659_39418.
40:48 БИОЛОГИЧЕСКИЕ РОБОТЫ И ФЕТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ. https://www.brighteon.com/1e40b98b-9720-4a85-97ce-e4e4f7c69a12.
52:14 ОПАСНО! НАРКОТИКИ В ШКОЛЕ: Снюс ВСЕМ ВСЕМ дети и наркотики, разошлите Всем! синтетический наркотик! https://ok.ru/video/2609990668718.
01:00:00 В тесте на Кovид обнаружены моргеллоны? Нужно перепроверить... https://www.youtube.com/watch?v=wQyfjPfXR2A.
01:02:26 N461.Детектирование на маргелоны/нано в организме. https://www.youtube.com/watch?v=kv3aujZBGKs.
01:06:22 Новую эпидемию с большой смертностью предрек доктор Мясников. https://news.mail.ru/society/44350366/.
01:07:38 Полный обзор баран-демии до 2028. Все документы от основных кукловодов. https://www.youtube.com/watch?v=xC0eKoxscw0.
Сегодня мы поговорим о планах мирового правительства вакцинировать человечества от ковид-19 к лету 2021 года. Также узнаем о законе об эвакуации, принятым Госдумой, который предусматривает эвакуацию граждан с территории где объявлен режим чрезвычайной ситуации, или угроза ее возникновения. Также поговорим о том, как детям в школах дают наркотики, как собираются делать прививки в детских домах. Увидим для чего используют убитых с помощью абортов детей, узнаем, что маргеллоны присутствуют в ковид-тестах.
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