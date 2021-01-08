© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Präsident Trump veröffentlichte nach Sturm auf Kongress eine kurze Rede 🇺🇸
Follow
1
Download MP3
Share
Report
12 views • January 08, 2021
① ⑦ ⑧ ④ ① ② ①
Donald J. Trumps Rede ist kryptisch...
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭onorieren☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Er spricht zwar von einem neuen Regierung, aber nicht von einem neuen Präsidenten Joe Biden. Er gratuliert auch nicht Joe Biden zum Sieg. Der Kongress hat das gefälschte Wahlergebnis bestätigt und damit Hochverrat begangen. Zur Erinnerung: Donald Trump hat laut Untersuchungsergebnis zwischen 75 und 80 Millionen Stimmen gewonnen und wäre damit klarer Sieger, würde der Wahlbetrug berücksichtigt werden. Trump sagt, die „Reise beginnt erst jetzt“. Es ist also davon auszugehen, dass es noch Überraschungen geben wird. Es ist kaum davon auszugehen, dass die Bemühungen und das Erreichte der letzten vier Jahre wegen des offensichtlichen und bewiesenen Wahlbetrugs einfach so aufgegeben werden.
Lassen wir uns überraschen, was die nächsten Tage bis zum 20. Januar bringen werden.
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Donald J. Trumps Rede ist kryptisch...
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭onorieren☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Er spricht zwar von einem neuen Regierung, aber nicht von einem neuen Präsidenten Joe Biden. Er gratuliert auch nicht Joe Biden zum Sieg. Der Kongress hat das gefälschte Wahlergebnis bestätigt und damit Hochverrat begangen. Zur Erinnerung: Donald Trump hat laut Untersuchungsergebnis zwischen 75 und 80 Millionen Stimmen gewonnen und wäre damit klarer Sieger, würde der Wahlbetrug berücksichtigt werden. Trump sagt, die „Reise beginnt erst jetzt“. Es ist also davon auszugehen, dass es noch Überraschungen geben wird. Es ist kaum davon auszugehen, dass die Bemühungen und das Erreichte der letzten vier Jahre wegen des offensichtlichen und bewiesenen Wahlbetrugs einfach so aufgegeben werden.
Lassen wir uns überraschen, was die nächsten Tage bis zum 20. Januar bringen werden.
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.