258 - Horoskop "Volksaufstände" (3/3)

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Es hat begonnen
Südafrika
www.bitchute.com/video/a6GG1eIv78Hd/
Panama
www.bitchute.com/video/QcJ56vk4CFUP/
Albanien
www.twitter.com/_AfricanSoil/status/1545750168657694720?
Shri Lanka
www.twitter.com/AdrianNormanDC/status/1545799263765950471?
Und es geht hier nicht drum,
daß es "ärmere Länder" und weit weg ist.
Es wurde weltweit dieselbe Politik betrieben:
Zerstörung der Versorgung,
Aufhetzen der Leute und Austausch der Führerpuppen.
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