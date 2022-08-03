258 - Horoskop "Volksaufstände" (3/3)

Es hat begonnen

Südafrika

www.bitchute.com/video/a6GG1eIv78Hd/

Panama

www.bitchute.com/video/QcJ56vk4CFUP/

Albanien

www.twitter.com/_AfricanSoil/status/1545750168657694720?

Shri Lanka

www.twitter.com/AdrianNormanDC/status/1545799263765950471?





Und es geht hier nicht drum,

daß es "ärmere Länder" und weit weg ist.

Es wurde weltweit dieselbe Politik betrieben:

Zerstörung der Versorgung,

Aufhetzen der Leute und Austausch der Führerpuppen.





.

