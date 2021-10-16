Mi-temps festive à l'Élysée ; masques pour les « loufiats » et liberté de mouvement pour les invités

Le Vlogue 61 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • October 16, 2021





Dans la photo d'illustration de l'article, on voit nettement tous les invités se congratuler sans masque ni distanciation sociale, on aperçoit même le Varan clope au bec en grande conversation... Et sur le pourtour de la salle, toute la domesticité, dûment masquée, ou plutôt : muselée, bâillonnée...



Publiée sur le compte Instagram du Variétés Club de France et reprise sur Twitter, la séquence vidéo a été supprimée.



Ben non...



Ce gouvernement est une honte.



https://www.lefigaro.fr/sports/football/foot-3e-mi-temps-festive-a-l-elysee-pour-macron-et-le-varietes-20211015



la photo :

https://www.lefigaro.fr/sports/football/foot-3e-mi-temps-festive-a-l-elysee-pour-macron-et-le-varietes-20211015



=========================

Mon blogue :

https://www.margueriterothe.com/



GAB : 🐸

https://gab.com/MargueriteRothe



Mes chaînes vidéo :

https://rumble.com/user/MargueriteRothe

https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe

https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/

$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Après la rencontre, l'ensemble des acteurs de ce match, qui a permis de récolter 50.000 euros à destination de l'Institut médical pour la mère et l'enfant de Kaboul, se sont retrouvés à l'Élysée pour un dîner. La soirée s'est terminée dans une ambiance festive sous l'air notamment de «I will survive», l'hymne des champions du monde 1998 joué par un orchestre. Les champions du monde Marcel Desailly, Robert Pirès, Christian Karembeu, Bernard Diomède et l'ancien intendant des Bleus Henri Emile ont donné le «la», entourés du président et de Brigitte Macron.Dans la photo d'illustration de l'article, on voit nettement tous les invités se congratuler sans masque ni distanciation sociale, on aperçoit même le Varan clope au bec en grande conversation... Et sur le pourtour de la salle, toute la domesticité, dûment masquée, ou plutôt : muselée, bâillonnée...Publiée sur le compte Instagram du Variétés Club de France et reprise sur Twitter, la séquence vidéo a été supprimée.Ben non...Ce gouvernement est une honte.la photo :=========================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo : https://odysee.com/ $/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation) Keywords discriminationfoutage de gueulecoercition

Show More