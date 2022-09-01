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Song "I can 't take it" (eigentlich nur eine grobe und unfertige Idee) von Michael Hans und Michael Gauger 2005;
Film "Silent love" ist creative commons und royalty free/lizenzfrei (danke den Erstellern!), wobei die angeführte Musik natürlich mit unserer ersetzt wurde :-)
Directed and written by Giacomo Zanni Actors: Francesca Germini Tomas Leardini Screenplay: Davide Cogni Gianpaolo Rizziato Giacomo Zanni Production Coordinator: Roberta Pacini D.O.P: Andrea Cardinale Music Editor: Ivan Tonucci Editing: Gaia Vivaldi Animation Artist: Cecilia Di Giulio Make up Artist: Angela Valentino Camera Assistent: Silvia Dusci Electrician Stefano Lopez Music by Tim McMorris - Live and Be Free Our thanks goes to: Lombardia Film Commission Martino Midali A.R.F. - Artigiani Riuniti Fermano Domingo Communication Riccardo Riccardi Mariasofia Alleva Andrea James Bramley