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I can 't take it
d-outremer
d-outremer
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101 views • September 01, 2022

Song "I can 't take it" (eigentlich nur eine grobe und unfertige Idee) von Michael Hans und Michael Gauger 2005;

Film "Silent love" ist creative commons und royalty free/lizenzfrei (danke den Erstellern!), wobei die angeführte Musik natürlich mit unserer ersetzt wurde :-)

Directed and written by Giacomo Zanni Actors: Francesca Germini Tomas Leardini Screenplay: Davide Cogni Gianpaolo Rizziato Giacomo Zanni Production Coordinator: Roberta Pacini D.O.P: Andrea Cardinale Music Editor: Ivan Tonucci Editing: Gaia Vivaldi Animation Artist: Cecilia Di Giulio Make up Artist: Angela Valentino Camera Assistent: Silvia Dusci Electrician Stefano Lopez Music by Tim McMorris - Live and Be Free Our thanks goes to: Lombardia Film Commission Martino Midali A.R.F. - Artigiani Riuniti Fermano Domingo Communication Riccardo Riccardi Mariasofia Alleva Andrea James Bramley

Keywords
lovemusicmusic videoprogrammingsongswitzerlandlogic procomposingschweizsilent love
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